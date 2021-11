愛高公佈 2021/22 財年中期業績 自有品牌電腦業務收入飆升近五成

Friday, 26 November 2021, 08:57 HKT/SGT Share:

香港, 2021年11月26日 - (亞太商訊) - 具國際領導地位的電子產品製造商愛高集團(「愛高」或「集團」; 股份代號: 00328),今日宣佈其截至2021年9月30日止六個月止(「回顧期內」)之中期業績。回顧期內,集團自有品牌電腦業務收入持續飆升,至3.37億港元,較去年同期增長49%。集團得以持續把握市場對時尚筆記型電腦產品的增長潛力及互聯網發展中地區市場所帶來的龐大機遇,除了有賴廣大客戶及消費者的青睞外,亦印證了品牌建立的成功。



回顧期內自主品牌電腦業務銷量同比增長儘管超過 20%,銷量超過 100,000 台,然而由於零部件供應短缺,導致我們仍然未能完全滿足市場需求;另一方面,集團毅然精簡現有業務,縮減附加值較低之影音及其他產品的傳統代工生產(OEM)及原廠委託設計代工(ODM)業務,進一步專注於自有品牌電腦產品,集團表現因而受到影響。回顧期內,集團收入按年下降32%至4億港元。猶幸,集團自有品牌電腦銷售規模增長帶來運營槓桿效益,加之銷售規模持續擴大,批量採購壓低採購成本,集團*經調整虧損情況改善,而毛損率亦進一步改善4.3個百分點至1.4%,彰顯業務韌性。



回顧期內,集團繼續從戰略上考慮投資資源及設施。除了發展及推廣AVITA 品牌的筆記型電腦外,集團亦以細分市場作為盈利引擎,繼續對支持LTE功能的平板電腦進行技術升級及銷售網絡優化,務求滿足尚未普及無線網絡的私人家庭市場的殷切需求。



愛高主席兼行政總裁梁偉成先生表示:「一直以來,愛高深信只有勇於變革,才能從中覓得新機遇。我們一直戮力開拓高增長市場及潛力板塊,而自有品牌電腦產品業務能夠持續錄得佳績,足證我們發展筆記型電腦品牌業務的轉型成功。未來,集團將繼續以自動化及機械化生產,提高產品質量、提升營運效益,多管齊下進行內部控制的同時,彈性應對不同市場的多元需求。



憑藉其領先的市場地位及良好的品牌聲譽,愛高已平穩渡過多個經濟週期的挑戰;此外,愛高一直以其敏銳的商業觸覺,努力物色符合新興技術趨勢的投資機遇,從而推動集團未來數十年增長。邁向上市30週年,集團將繼續全力以赴,提升製造、營運及研發等方面的核心實力,為提供優質的電腦產品而創新思變、不懈耕耘,為客戶、股東及各持份者股東創造長期價值。」



成立於1968年,愛高集團是一家具國際領導地位的電子產品製造商。集團於 1992 年在香港聯交所上市,憑藉其在製造、營運與研發等方面的核心實力,以及對品質的堅持,多年來不斷茁壯成長。為保持競爭優勢,愛高持續推動產品升級轉型,積極研發高端智能科技產品,並推出自有品牌的筆記本電腦產品。愛高的理念是要超越現有技術限制,帶動數碼科技變革。



