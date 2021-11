Wednesday, 24 November 2021, 10:22 HKT/SGT Share:

來源 Cipia Cipia宣佈將於特拉維夫證券交易所首次公開發行 作為公開發行的一部分,Cipia已籌集2200萬美元資金

北京, 2021年11月24日 - (亞太商訊) - 車載人工智慧電腦視覺解決方案供應商Cipia,特拉維夫證券交易所股票代碼CPIA,近日宣佈作為其首次公開發行的一部分,公司目前已籌集2200萬美元。Cipia將在特拉維夫證券交易所(簡稱TASE)開放交易,股票代碼為CPIA。



除了定義駕駛員DMS行業,歐洲法律還規定未來幾年所有新車都必須搭載駕駛員監控系統。作為安全標準領域的前沿組織,歐盟新車安全評鑒協會(Euro NCAP)已將駕駛員監控系統納入更為全面完善的汽車安全等級標準中,該標準將於2025年開始生效。在歐盟新車安全評鑒協會的宣導下,歐盟通過一項立法,要求從2024年到2026年逐步整合用於新車登記的DMS軟體。



Cipia旗艦DMS產品Driver Sense專為新車集成設計,利用人工智慧和電腦視覺演算法即時監控駕駛員重要視覺線索,防範疲勞駕駛、注意力不集中及其他危險駕駛跡象(如駕駛時手持手機),一經監測系統便會啟用安全警報及相應措施。



擁有70多項電腦視覺人工智慧專利,Cipia 2021年上半年總收入為260萬美元,較去年同期增長三倍。隨著全球範圍內DMS法規相繼出臺,全球對符合要求的解決方案的需求正呈倍速增長,DMS技術集成已成為大勢所趨。



Cipia攜手MobileEye將駕駛員感知軟體集成到MobileEye晶片上。據Cipia估計,與市場上同類解決方案相比,其集成ADAS和Driver Sense駕駛員監控系統的解決方案更具成本效益,或有助於提高公司市場份額。



Cipia還為車隊提供遠端視頻資訊處理及駕駛員監控產品Cipia-FS10,該產品為駕駛員提供即時安全警報,並為車隊管理提供定制化警報和分析,使車隊管理更為智慧高效。Cipia-FS10於2021年初推出,目前正在被來自全球各地的客戶集成應用。



Cipia首席執行官David Tolub表示:“此次IPO的成功將極大促進我們的業務發展,提高競爭地位,並説明 Cipia擴大企業規模,滿足日益增長的車載感知解決方案需求。同時,這也將有助於我們審查戰略性收購成果,並促進進一步合作。十分感謝公司的員工、客戶,當然還有無論是新加入還是一直陪伴著我們的投資者們。我相信憑藉著系列解決方案和技術優勢,Cipia能繼續保持全球車載感知市場中的領先地位,我們也將繼續致力於公司發展,為投資者們帶來更多價值。”



Cipia董事會主席Eli Talmor教授表示:“搭載世界最為先進的車載監控技術,Cipia解決方案不僅能滿足現有的監管需求,同時對於未來自動駕駛車輛及移動服務而言,這還是乘客體驗和車內資訊貨幣化的基石。”



關於Cipia



Cipia是一家領先的智慧感知解決方案企業。Cipia使用尖端的電腦視覺和人工智慧科技帶來更安全優質的駕駛體驗。公司專注于車內環境,提供DriverSense駕駛員監控系統,CabinSense車內空間監測系統,以及Cipia-FS10車隊駕駛員監控和遠端視頻資訊處理設備。經過十多年的研發,Cipia擁有領先的專利電腦視覺技術。Cipia正在不斷突破智慧感知解決方案的邊界,以實現更優質和更安全的駕駛體驗。







