山高金融購入北控清潔能源22.78%權益

香港, 2021年11月24日 - (亞太商訊) - 中國山東高速金融集團有限公司(「山高金融」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:0412.HK)欣然宣佈,集團的間接全資擁有公司Profit Plan Global Investment Limited(「買方」)已於2021年11月23日與CTSL Green Power Investment Limited及CTSL New Energy Investment Limited(「賣方」)訂立購股協議,以每股股份0.088港元價錢購買北控清潔能源集團有限公司(「北控清潔能源」;股份代號:1250.HK)22.78%的權益,代價為約12.7億港元。



認購事項須待認購協定所載之先決條件達成後方可作實,當中包括須待股東於集團的股東特別大會上通過進行購股協議及其項下擬進行的交易。



北控清潔能源於香港聯合交易所主板上市,乃北控水務集團與中信産業基金、清華大學啓迪控股股份有限公司聯合控股之公司,主要從事光伏發電業務、風力發電業務及清潔供暖業務。截至2021年6月30日,北控清潔能源運營2,294兆瓦集中式光伏電站、700兆瓦分布式光伏電站、606兆瓦陸上風電電站及提供2,936萬平清潔供暖服務。在利好國策的加持下,北控清潔能源的中期業績穩中向好,今年上半年實現收入約30.2億港元,歸母利潤約為3.4億港元。北控清潔能源一直致力成為領先的清潔能源綜合服務商,通過投資、開發、建造、營運及管理清潔能源發電站項目穩步發展業務,與集團的投資策略一致,加上中央政府正積極促進可再生清潔能源的開發及使用,集團管理層認為北控清潔能源前景可期。



於2020年3月,集團獲內地頂級基金嘉實基金集團(「嘉實基金」)收購28%股權,成為第二大股東。嘉實基金的入股為集團提供良好資源,亦有助推進雙方互補性的經營發展,令集團的金融專業程度亦顯著提高,達致産業和金融,實業和資本相結合。另外,集團審時度勢、準確判斷市場方向,由今年上半年開始逐步减少房地産投資,並成功於今年上半年扭虧爲盈,公司擁有人應佔溢利為約1.2億港元。隨著集團調整産業結構,是次投資北控清潔能源提供了一個良好契機,讓集團在穩健發展現有業務的同時,開拓新能源相關之產業投資。



集團管理層認為,清潔能源有效減少溫室氣體的排放,符合國家可持續發展的原則和趨勢。近年,《關於2021年風電、光伏發電開發建設有關事項的通知》等多項政策反映中央政府大力發展新能源、全面推進風電、太陽能發電大規模開發和高質量發展的決心,而産業結構和能源結構調整優化取得明顯進展。集團管理層認為清潔能源行業前景廣闊,而入股北控清潔能源是産業與投資完美融合,同時標誌著集團正式進軍高速發展的清潔能源領域,藉此緊抓利好國策的東風和市場的蓬勃機遇,為集團創造新盈利增長點,長遠有助提升集團業務的多元性和靈活性。



展望未來,集團會繼續背靠實力雄厚的控股股東山東高速集團有限公司(「山東高速集團」)和第二大股東嘉實基金,充分借助兩大股東的資源優勢,矢志提升併購及產業投資的發展戰略。此外,集團會繼續深耕智慧交通與新能源産業,積極推進產業升級,優化整合內外資源,提升各業務的統籌規劃和業務協同,在夯實業務基礎的同時,探索發展新機遇,實現可持續業績增長,多管齊下爲股東締造長遠而穩定的回報。



關於中國山東高速金融集團有限公司

中國山東高速金融集團有限公司(股份代號﹕0412.HK)是一家金融控股公司,其控股股東爲山東高速集團有限公司(「山東高速集團」)。作為山東高速集團在境外重要的投融資和金融控股平台,集團持有香港證監會1、4、5、6、9號牌照和香港放債人牌照,從事證券交易、分析與承銷、財務顧問、資產管理、證券投資以及信貸等業務;以及持有境內QFLP、融資租賃、保理和金融資產交易平台等牌照,從事資產管理、金融資產撮合交易業務、融資租賃和保理等債權類業務以及股權類投資業務。集團在香港及內地資本市場深耕多年,積極把握政策所帶來的發展空間和物色優質投資機遇,致力成爲「立足香港、面向國際」和「連接境內境外、實現資源有效整合」的一流投融資和金控平台。



