冠君產業信託 LANGHAM BEAUTY 開幕

香港, 2021年11月22日 - (亞太商訊) - 持有花園道三號及朗豪坊物業的冠君產業信託(「冠君產業信託」或「信託」) (股份代號:2778)宣布朗豪坊的嶄新大型化妝美容概念店 - LANGHAM BEAUTY現已開幕。LANGHAM BEAUTY位於商場一樓,以大自然及樹木作為室內設計靈感。加上多個國際知名美容品牌包括ARMANI BEAUTY、DIOR BEAUTY、ESTÉE LAUDER、LANCÔME及SHISEIDO等率先進駐,帶來極具格調的一站式購物體驗,LANGHAM BEAUTY勢必成為城中美容零售新地標。



朗豪坊商場 LANGHAM BEAUTY

秉持「真‧生活 自然‧美」(”Be True in Life, Be Kind to Earth, Be a Beautiful You”)的理念,LANGHAM BEAUTY將人、自然和科技巧妙地結合,重新定義內在美及外在美。全新概念店匠心設計自然之美,旨在善用科技的力量,萃取天然精髓,在平衡美容消費的同時回饋自然。



朗豪坊商場與一眾頂級化妝及美容品牌建立更緊密的直接合作關係,為顧客規劃更多元及個性化的不一樣購物體驗。此外,商場亦可優化租戶組合管理,靈活的租賃策略得以加強,從而為信託帶來新商機及價值。更多國際美容品牌的進駐為朗豪坊辦公大樓從事美容和保健行業的租戶帶來協同效應,同時進一步鞏固朗豪坊商場作為時尚購物熱點的定位。信託預期,香港恢復通關後,將可帶動LANGHAM BEAUTY的銷售總額增長。LANGHAM BEAUTY全新概念店關注環境的可持續性,為信託的可持續發展奠下重要里程碑的同時,亦促進其實現2030年環境、社會及管治的目標。



為慶祝LANGHAM BEAUTY於朗豪坊商場正式開幕,於2021年11月21日至2021年12月19日期間,LANGHAM BEAUTY特別聯同20個品牌提供超過100套低至28折的美妝護膚套裝禮遇,當中10款指定限定套裝更於門市及「朗豪坊 x LANGHAM BEAUTY eSTORE」同步送上。詳情可於以下查閱:



