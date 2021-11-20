Friday, 19 November 2021, 18:42 HKT/SGT Share:

來源 Legend Capital 君聯資本領投賽納三維Pre-A輪融資

香港, 2021年11月19日 - (亞太商訊) - 近日，中國工業級彩色3D打印自主核心技術領航者珠海賽納三維科技有限公司（簡稱「賽納三維」）宣佈完成Pre-A輪融資，融資金額達億元級，由君聯資本領投，融資將用於賽納三維現有業務深化與新業務拓展。



賽納三維總經理吳俊中表示：「近年來，國家多部門都陸續印發了支持、規範增材製造行業的發展政策，為這個行業營造了良好的發展環境。而處於快速增長階段的賽納三維將緊緊抓住這個新機遇，未來不斷吸納優秀人才，充實技術和服務團隊，持續技術創新、產品創新、服務創新，實現增材製造技術的創新應用。」



君聯資本董事總經理范奇暉表示：「增材製造作為智能製造新型趨勢型技術之一，發展潜力巨大，未來將在製造業中扮演重要角色。賽納三維擁有自主研發核心技術的優勢，在醫療等多個應用領域具備競爭優勢，未來明確進一步拓展智慧醫療、智能工業製造、高端個性化定制等應用方向。君聯資本將助力賽納三維繼續擴大優勢，推動增材製造的應用和產業化。」



作為國際著名打印技術企業「賽納科技」旗下專注增材製造技術研發與產業化的專業化企業，賽納三維致力於工業級增材製造技術的研發、銷售與服務，自主研發的「直噴式彩色多材料3D打印技術（White Jet Process, WJP技術）」抓住傳統影像技術在臨床醫療診斷疑難病症的核心痛點，迅速投入醫療應用市場進行驗證，並成功打開全彩多材料3D打印技術在醫療應用的新篇章。



此外，賽納三維運用其技術特點在工業設計、文創設計、職業教育等多領域拓展應用廣度，成為中國為數不多提供全彩色多材料3D打印整體解决方案的企業之一，並逐步發展為該細分市場的領軍企業。



本次融資後，賽維三維將持續聚焦「增材製造技術產業化」，進一步打開增材製造技術在醫療、工業、教育、個性化定制等領域的應用廣度和深度。同時，賽納三維將關注目標應用市場的痛點，結合目標應用市場實際需求，推出全新生產級高效率增材製造技術方案——多射流熔合技術（Multi-jet Reaction, MJR技術），並通過整合主研發的兩項核心技術（WJP技術與MJR技術）與其他技術資源，持續推出新的增材製造應用解决方案。





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