Friday, 19 November 2021, 13:46 HKT/SGT Share: 微博發佈PHIP版招股書 聚焦多元發展要素致力穩步向前

香港, 2021年11月19日 - (亞太商訊) - 11月18日，中國知名社交媒體平台——微博於港交所網站掛出PHIP版招股書，意味著又一重磅明星中概股即將回港二次上市。自登陸納斯達克以來，微博的公司估值得到了不同程度的提升，充分經受住了資本市場的考驗。如今，微博以更加成熟的姿態回歸香港資本市場，備受市場矚目。



身處互聯網黃金賽道 穩居社交媒體行業領先地位

中國目前擁有世界上最大的互聯網用戶群體，而社交平台的滲透率於2020年已接近100%，其中社交媒體平台更是在人們的日常生活中扮演著至關重要的角色。



就月活躍用戶而言，中國社交媒體平台的合併用戶群體總人數由2016年的488.9百萬人快速增加至2020年的738.3百萬人，並預計於2025年達到883.4百萬人。很顯然，市場的快速發展造就了騰飛的機遇，亦為微博的業務增長提供了良好的外部環境。



微博作為中國最早的提供微博客服務的社交媒體平台之一，為人們創作、發現及傳播內容提供了便捷的渠道，可謂行業先驅。憑藉先發優勢、行業洞察力及專業知識，微博從最初簡單的圖文社交媒體平台成長為月活用戶超過5億的中國知名社交媒體平台，折射出整個行業乃至中國互聯網欣欣向榮之景。



緊握多元發展要素 不斷夯實基本面

面對中國社交媒體平台內容形式多樣化、KOL影響力擴大及年輕用戶增多等發展趨勢，微博深知把握該等要素是決勝未來的關鍵。



根據灼識諮詢報告，微博在中國所有社交平台中提供最全面的內容形式，形成了包括時事、話題及直播等豐富的內容矩陣，不斷提升用戶黏性，還吸引了大量的年輕用戶，帶來穩定的增長極；同時，微博在中國社交平台中擁有最全面的內容主題及內容創作者，以形成對多元化內容產品的支撐。2021年6月，微博擁有46個垂直領域內容，其中28個領域內容在2021年6月的月瀏覽量均超過百億；此外，微博的服務覆蓋用戶範圍廣泛，擁有中國最大的名人明星及KOL網絡，形成深遠的社會影響力。



在未來策略上，微博一方面通過豐富的內容產品、不斷賦能內容創作者並推廣視頻內容聚焦用戶群的擴大及參與度的提升，使內容生態圈得到培育而不斷延展；另一方面在內容矩陣優化的基礎上順水推舟，以廣覆蓋及強滲透促進內容消費，以更豐富的社交興趣圖譜提升廣告及營銷解決方案的準確性及有效性，並深入探索增值服務及產品變現機會，形成多元化的收入源泉，進一步夯實了基本面。



良好社區生態吸引優質用戶 業績增長動能保持強勁

在源源不斷提供優質內容吸引用戶的同時，微博尤為注重社區內容生態治理，使用戶群體健康增長。2021年9月，月活躍用戶數達到5.73億，比上年同期淨增6,200萬。而用戶的高參與度及強黏性才是難得可貴之處，用戶於今年6月在平台產生的月度社交互動高達157億次。



良好的內容社區生態及優質的用戶基礎正是拉動微博業績穩步增長的強勁動力。據最新公告，微博今年第三季度的淨收入達到6.074億美元，同比增長30%；其中，廣告及營銷收入實現同比29%的增幅，反映出微博社交廣告產品的競爭力持續提升，流量變現空間及變現效率亦水漲船高。



總體而言，在互聯網急速發展的浪潮下，憑藉獨特社區生態所凝聚而成的強大競爭優勢，微博有望在香港資本市場的有利加持下衝擊新的業績高峰。





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