法巴晨星:中原建業今年在管項目總建築面積已超預期,料年底前更多項目竣工,維持中原建業(9982.HK)買入評級,目標價3.92港元

香港, 2021年11月18日 - (亞太商訊) - 2021年11月16日,法巴晨星發研報,維持中原建業(9982.HK) 「買入」評級,目標價3.92港元保持不變,並認為中原建業營運表現已步入正軌,相信公司能達成該行的全年預測,其中今年首10個月的在管項目總建築面積表現已勝過該行原先預期的全年目標,並預料年底前將有更多項目竣工。



國內中小型開發商現時正尋求知名品牌的項目管理服務的代建發展模式,以助其從項目中提升土地儲備回報。法巴晨星指,中原建業將受惠於行業增長,該預計公司直至2023年均能實現收入複合年增長率20%的目標。



根據中原建業最近發佈的10月份經營數據,公司的營運表現已步入正軌,法巴晨星認為有望達到該行的全年預測。截至2021年10月31日,中原建業今年新簽合約項目共計76個,同比增長16.9%。儘管單計10月,只有4個新增的新簽合約項目,少於9月份單月新簽9個項目的情況,不過,新簽合約的平均建築面積增加至169,294平方米,高於今年首10個月每個項目平均建築面積的115,859平方米,反正新簽項目的規模有向更大型項目發展的趨勢。



截至今年10月底,中原建業在管項目總建築面積達至約3,080萬平方米,已超過法巴晨星對其在管項目總建築面積的全年預測,即2,700萬平方米。法巴晨星更預期,中原建業於今年餘下時間將有更多項目竣工。



法巴晨星的研報指出,中原建業於10月份已落成項目增至6個,總建築面積增至80萬平方米,法巴晨星認為這證明其營運已恢復至河南水災及新型冠狀病毒疫情小規模爆發之前的正常水準。截至今年10月,中原建業在管項目平均售價約為每平方米人民幣6,200元,略高於早前管理層預計的人民幣6,000元。研報指出,這表明集中在三四線城市發展業務的中原建業,可能受政策影響較小及定價更穩定。



根據法巴晨星分析,中原建業目前股價被低估。公司股價持續疲弱,可能與少數股東持續出售股份,以及憂慮房地產增長放緩可能不利公司前景的負面因素有關。法巴晨星維持對中原建業的全年預測,預計公司的全年股息為每股人民幣0.15元,而目前股息率達14.9%。



法巴晨星分析認為,雖然國內房地產市場因增長放緩而表現疲弱,以致中原建業股價近期受到波及,但根據最新10月的營運數據,公司業務表現已從負面因素逐步恢復過來,預期中原建業有望受惠於行業未來增長。法巴晨星重申給予中原建業「買入」評級。





