打造大健康產業增長極金嗓子順應國家政策東風加快國際化步伐

香港, 2021年11月16日 - (亞太商訊) - 「金嗓子喉寳,早用早好,廣西金嗓子!」這句耳熟能詳的廣告詞,曾讓金嗓子控股集團有限公司(以下簡稱「金嗓子」,股份代號:6896.HK)風靡大江南北,成為家喻戶曉的國民品牌。如今,金嗓子的新基地已在洛維工業園區建成並投產,生產線比原來翻一番,產值也不斷上升。有了寬敞的基地,金嗓子公司也將大展拳腳,未來向著百億企業進軍。



抓住機遇做好大健康產業加大科技開創力度

在很多人眼中,廣西金嗓子公司的廠區,多年來一直位於柳州市中心老城區的躍進路上。由於城市發展及歷史原因,此處也嚴重制約了企業發展。11月10日,廣西金嗓子集團在舉行新基地啟用媒體見面會上宣佈,將重點關注大健康市場,著力打造金嗓子健康產業園。



如今,該集團有了新基地,公司的發展進入了一個全新的環境。新落成的基地廠房綿亙,矗立在魚峰區洛維工業園區的路旁。據了解,新基地占地120多畝,使用面積約12萬平方米。其中,新基地一期占地70多畝,建築面積約7萬平方米,包括研發中心、生產廠房、倉庫及行政辦公大樓等。基地二期工程占地約50畝,目前正在建設。



根據規劃,該基地建成後生產廠房生產線的全自動化,將有效提升生產流程效率,還將引入高科技研發團隊和智慧製造、智慧銷售,開發更多大健康產品,提高企業綜合競爭力,帶動集團經濟結構調整和優化。與老廠區相比,新基地無論從產能、規模還是技術含量、環保等方面,都得到了顯著的提升,金嗓子主打產品將增加57%的產能,保障企業高品質發展。



金嗓子在品牌建設上的成功與其背後強大的研發力量是分不開的。據了解,金嗓子與北京高校生物科技合作,通過自身和外部勢力的強強融合,打造新的研發力量。另外隨著消費群體的轉變與消費需求的升級,消費者需求愈加多元化,除了豐富多變的口味外,還注重產品顏值、健康等。對此,金嗓子針對無糖類、腸胃類等細分市場研發推出多款大健康產品。



集團董事長江佩珍表示,金嗓子正發力大健康產業鏈,著力打造百億元級的銷售增長點、融合業態行銷增長極以及海外增長極,以金嗓子品牌優勢把產品和特色進一步優化。



發力海外市場,打造中國「護喉」品牌

任何一個品牌發展,都離不開時代賦予的機遇。隨著中國經濟的穩步增長,環境逐漸發展成熟,市場、政府、企業和專業人士都已認識到國際標準在説明他們與外國公司開展業務或在外國開展業務方面的重要性。順應國家「一帶一路」的政策東風,金嗓子正積極加快國際化步伐。



作為國民經濟的重要組成部分,民營企業是中國企業參與全球市場競爭的先導力量。金嗓子通過新產品、新業態、新模式的創新,構建新發展格局,搶抓新發展機遇,探索出了企業發展新路徑。



金嗓子持續挖掘國內消費熱點和亮點,同時整合全球優質資源,獲得更多主動權。整合全球人才、治理、標準等資源,深化健康產業鏈合作機制,對外整合全球資源,內外發力,為全球消費者提供更高品質的產品和服務。



據了解,廣西金嗓子集團主要產品有金嗓子喉片、腸寶六寶系列及水果糖、螺螄粉等數十種產品,全部擁有智慧財產權,先後獲得過國內外專利及商標總數618件。其中金嗓子喉片還評為國家級新產品,產品暢銷全國,遠銷五大洲52個國家和地區。



金嗓子作為一個國民品牌,今後10年核心是打造金嗓子大健康的「一核三極」,深入挖掘消費者偏好,進一步樹立金嗓子國際級的品牌地位。同時打造特色子品牌,充分履行企業社會責任,在新機遇下順勢而為,達成航母級的創新研發生產水平,推出更多更適合市場的放心藥品和健康食品。





