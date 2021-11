Tuesday, 16 November 2021, 08:23 HKT/SGT Share: Bitcoin Latinum與Vast Bank合作拓展加密貨幣業務

加利福尼亞帕洛阿爾托, 2021年11月16日 - (亞太商訊) - 新一代被保險的、有資產支持並具備安全性的加密貨幣Bitcoin Latinum( https://bitcoinlatinum.com/ )宣佈與Vast Bank建立戰略合作夥伴關係,Vast Bank是一家值得信賴的家族式金融機構,自1982年以來為客戶提供服務。該戰略關係聚焦於Vast Bank、Bitcoin Latinum和Monsoon Blockchain Corporation(Bitcoin Latinum的主要開發商)之間的協同、資金流和機會整合。以上合作的基礎是通過Bitcoin Latinum作為託管貨幣來實現的。



"Monsoon Blockchain Corporation首席執行官Donald Basile博士說:"非常高興地宣佈,我們與業界領先的Vast Bank的突破性合作。"他們將把區塊鏈技術帶入銀行金融體系,使消費者能夠獲得更環保、更快速、更安全的比特幣資產。"



站在加密貨幣整合的最前沿,Vast Bank的客戶可以使用Vast Bank加密銀行的移動應用程式從美國境內的任何地方購買和出售加密貨幣。今年早些時候,Vast Bank成為美國第一家為客戶提供與傳統支票帳戶一起買賣加密貨幣能力的全國性特許銀行,為客戶頂級金融機構同樣便利的個性化服務。



Vast Bank旨在通過讓客戶在一個高科技和安全的使用者介面上同時管理他們的銀行和加密貨幣帳戶,並由世界一流的軟體提供支援,為加密貨幣交易扁平化設立一個新的標準。Vast Bank加密貨幣銀行服務由Vast與Coinbase和SAP的整合提供支援。



"近40年的歷史中,我們對客戶服務的承諾是我們一切工作的核心。經常有客戶詢問我們是否可以使用銀行帳戶安全地購買比特幣和其他加密貨幣,因此,我們開發了一個端到端的解決方案,使他們能夠在信任的平臺上進行交易",Vast Bank的首席執行官Brad Scrivner說,"我們很高興探索與Bitcoin Latinum的合作,客戶對於可以託管的數位資產將有更多的選擇。"



Bitcoin Latinum目前在DigiFinex和Hotbit交易所公開交易,股票代碼為LTNM。Monsoon Blockchain Corporation已宣佈計畫在2021年底前讓Bitcoin Latinum正式在十個頂級公共交易所上市。除了DigiFinex和Hotbit之外,這些交易所是。HitBTC(按交易量計算為40億美元的第五大交易所)、FMFW(前身為Bitcoin.com,以33億美元的日交易量運營)、Changelly(日交易量27.1億美元)、Bitmart(日交易量16億美元)、AAX交易所(日交易量13億美元)、LBank交易所(日交易量13.5億美元)、Changelly Pro和XT.com。



與其他加密資產不同,LTNM是有保險的,並由現實資產和數字資產支援。它背後的支援方是採用基金模式的,因此基礎資產價值會隨著時間的推移而增加。它通過將80%的交易費存回支援貨幣的資產基金,來加速這種資產支援的基金增長。因此,Bitcoin Latinum被採用得越多,它的資產基金增長得越快,形成了一種自我膨脹的貨幣。在DigiFinex和Hotbit的上市,以及與Vast Bank的戰略合作,充分體現了Bitcoin Latinum基金會對支援可持續加密貨幣生態系統發展的承諾。



Bitcoin Latinum開發了一個高度可擴展的網路,最初將支援每秒10,000次交易和每天數百萬次交易頻次,從而促進零售交易。憑藉其股權證明(PoS)共識方法,Bitcoin Latinum確保網路以較低的交易費用促進每分鐘更多的交易。利用高效的共識機制,Bitcoin Latinum提供了一個比Bitcoin更好的鏈上支付網路,平均交易確認時間為3-5秒。



LTNM是目前最綠色的加密貨幣之一,最近加入了加密貨幣氣候協議。利用其先進的權益證明(PoS)機制,LTNM持有者將獲得獎勵,因為他們持有的硬幣作為抵押品在Bitcoin Latinum網路上進行抵押。這就導致了更少的電力消耗。LTNM將每筆交易的能源消耗降低到只有0.00015千瓦時。



關於Bitcoin Latinum

Bitcoin Latinum是下一代完全保險的資產支持加密貨幣。基於比特幣的生態系統,Bitcoin Latinum更環保、更快速、更安全,並準備對數位交易進行革新。Bitcoin Latinum使用節能的權益證明共識演算法,計畫為媒體、遊戲、電信和雲計算等高增長市場帶來更好的交易速度、更低的費用和更多的安全性。



欲瞭解更多資訊,請訪問 https://bitcoinlatinum.com。



關於Vast Bank

Vast Bank將其傳統建立在個人服務、實力和誠信之上。憑藉大膽的領導力和對以客戶為中心的重新承諾,瓦斯特正在過去的基礎上創造一個基於新理念、世界級技術和成功文化的未來,以更大的簡單性和控制力為客戶增強銀行體驗。2021年,Vast成為美國第一家全國性的特許銀行,使客戶能夠無縫地購買、出售和持有加密貨幣資產,使消費者獲得加密貨幣的好處,並結合銀行帳戶的簡單性和安全性。



Vast Bank是家族企業,總部設在奧克拉荷馬州塔爾薩市,自1982年以來一直為其客戶提供服務。瞭解更多資訊,請訪問 https://www.vast.bank/ 。



