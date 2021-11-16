中國通海證券榮獲Now財經台「企業品牌成就大獎」優越私人財富策劃服務品牌大獎



香港, 2021年11月15日 - (亞太商訊) - 國通海國際金融集團（簡稱「中國通海金融」或「集團」）欣然宣布，旗下中國通海證券榮獲Now財經台「企業品牌成就大獎」頒發「優越私人財富策劃服務品牌大獎」。



「企業品牌成就大獎」旨在表彰各商業、金融、保險、物業、科技及電訊等多個範疇的品牌成就及企業優勢，令公眾與投資者加深了解得獎企業之品牌形象及其成就。得獎者經由Now財經台之編輯部、研究部團隊，以及具代表性及公信力的財經界及學術界知名人士評審選出，足證中國通海證券的成就獲得多方肯定。



集團首席營運及風控總監黄偉誠先生代表出席頒獎典禮代表公司領獎，他說：「很高興集團旗下的業務獲得市場認可，這是對集團的莫大肯定，亦成為我們的一大動力。中國通海證券將繼續結合多元化的證券、保險和投資產品，及度身定制的專業財務策劃方案，滿足客戶在財富管理及創富方面的各種需要。」



在這個不斷變化的環境中追求持續進步是一大挑戰，提供全方位專業服務、將客戶的目標與利益放在首位，才可以推動客戶不斷向前，亦是成功應對萬變世界的關鍵所在。中國通海金融今後將繼續堅守品牌信念，成為客戶邁向成功的夥伴，幫助客戶把握機遇，實現理想。



關於中國通海國際金融有限公司

中國通海國際金融有限公司(「本公司」，股份代號: 00952.HK)，為香港聯合交易所有限公司的主板上市公司，是一家以香港為基地的金融服務機構。本集團於 1997 年在香港上市，並於 2017 年正式加入泛海控股股份有限公司(股份代號: 000046.SZ)大家庭。中國通海金融致力打造成為全方位，全牌照的綜合性金融平台。公司主要業務包括經紀業務、利息收入業務、企業融資業務、資產管理業務和投資及其他業務。本公司致力成為香港及中國企業與個人投資者的理想金融服務夥伴，並為客戶提供卓越的一站式財經服務。本公司並透過中國深圳、上海、瀋陽、寧波、大連、北京、成都、杭州及廈門的代表處或全資擁有的外資企業，以及透過 Global Alliance Partners 及 Oaklins International 的網路及成員，為客戶提供資本市場服務。



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