來源 Horangi / HUAWEI CLOUD 新加坡網絡安全創業公司 Horangi 與華為雲攜手為各大機構提供全面的雲安全服務,提升其在亞洲數字優先型經濟中的發展能力 - 此次合作能夠為整個亞太地區使用華為雲的各家機構提供,由 Horangi 開發的旗艦版雲安全態勢管理應用程序 ——Warden。

- Warden 的基礎設施安全規則, 身份和訪問管理以及智能威脅檢測能力,可在遵守亞洲各國特定法規的前提下提升各機構的網絡風險態勢,助力其在數字優先型經濟中的發展能力。

- Horangi 致力於為企業提供一流且安全易用的雲安全平台,作為東南亞地區首批為華為雲提供支持的安全供應商之一,其彰顯了 Warden 的強大實力和市場領先地位

新加坡, 2021年11月16日 - (亞太商訊) - Horangi是一家總部位於新加坡並為使用雲技術的機構提供優化解決方案的網絡安全公司,其與領先級雲服務供應商華為雲今天宣佈建立合作夥伴關係,旨在為亞太地區 (APAC) 雲平台上的各個機構提供雲安全解決方案。此次合作旨在通過一個簡單易用的雲平台提供全方位的安全服務,預計該區域將有超 過10 個國家或地區的數字化機構均將從中受益。



兩家公司的此次合作,將為不僅使用華為雲還使用多雲環境的機構建立一流的安全屏障和雲可見性。此次合作的亮點在於,華為雲所提供的由 Horangi 開發的旗艦版雲安全態勢管理 (CSPM) 應用程序 -- Warden 一站式安全解決方案。 Warden 具備基礎設施安全規則,身份和訪問管理 (IAM) 的最佳實踐以及智能威脅檢測能力,因此能夠極大地改善華為雲上各個機構的網絡風險態勢。 Warden 還是唯一能夠提供符合亞洲各國特定標準(如 MAS、TRM、BNM-RMiT 或 OJK 法規)和國際標準(如 SOC 2、ISO 27001 和 PCI DSS)的合規自動化的雲安全解決方案。基於 Warden 的不斷更新,以納入對更多標準的支持(例如泰國計劃於今年晚些時候發布的 PDPA),各個機構都可以專注創新,安全無憂。隨著亞太地區的各個機構對雲的使用日趨成熟,他們對於雲平台的安全需求也與日俱增。 Warden 等 雲安全態勢管理 (CSPM) 應用程序能幫助科技領導者主動識別並修復安全漏洞,其已成為當今安全領域的必備安全工具,助力於增強數字化機構的整體適應性和業務連續性等能力。



針對此次合作,Horangi 首席執行官兼聯合創始人 Paul Hadjy表示:"Horangi 很榮幸獲選成為東南亞首批為華為雲等主要雲服務提供商提供支持的安全供應商之一,這再次肯定了 Warden 的實力和市場領先地位。華為雲在亞太地區運營期間,Horangi 看到了其為本地企業提供雲端創新的巨大前景。我們很高興能夠和這樣一位將網絡安全視為關鍵任務的伙伴夥伴進行合作,我們也很自豪能與華為雲一道,安全有效地支持整個地區的企業部署這一應用。"



"Warden 在亞太地區的良好業績以及始終如一以遵從地區法規的安全需求的獨特能力,是 Horangi 作為華為雲首選安全合作夥伴之一的關鍵。擁有強大的安全產品對確保機構的發展至關重要。我們期待與 Horangi 開展密切合作,為客戶提供一個全面、安全的雲平台,尤其是在華為雲對創新的需求日益增加的情況下。"華為雲亞太生態系統副總裁陸艷萍(Nicole Lu)說道。



此次合作延續了 Horangi 和華為雲在 2021 年的強勁發展勢頭,證明了其在各自領域的市場領導力。在高德納(Gartner)的一份報告中,華為雲被評為全球收入增長最迅猛的主流"基礎設施即服務"(IaaS) 的供應商,並根據市場份額被評為亞太地區新興市場第四大供應商。最近,在高德納關於"新興技術和趨勢:安全"的最新報告中,Horangi 被推薦為雲基礎設施授權管理 (CIEM) 供應商。最近,華為和Horangi 還被任命為新加坡網絡安全合作夥伴計劃的啟動夥伴,與新加坡網絡安全局 (CSA) 共同發揮領導作用,提高這一城市國家的網絡安全意識和推廣度。



在整個亞太地區,各個機構日漸轉為使用雲技術,並將其作為自身數字化工作的基礎。該技術也已視為實現可擴展性、適應性、業務連續性和成本效益的關鍵因素。波士頓諮詢公司(BCG) 和思科(Cisco)的研究預測,亞太地區將在雲採用方面領先全球,預計到 2024 年,該地區的雲支出將達到 2000 億美元。然而,據 IBM Security 表示,因錯誤配置和憑證被洩露仍然是與雲相關的安全事件的主要原因,這使得云安全態勢管理( CSPM) 應用程序已成為如今至關重要的工具。



Horangi 的 Warden 應用程序計劃於 2021 年 10 月 29 日在華為雲上發布,並對亞太地區該雲平台上的所有機構開放。如需了解更多信息,請訪問 www.horangi.com/products/warden。



關於 Horangi

Horangi 是一家領先的網絡安全公司,由前 Palantir Technologies 的工程師創建,總部位於新加坡。 Horangi 擁有一流的 Warden 雲安全平台,該平台可以保護公共雲中的機構,此外還有一支由網絡安全專家組成的精英團隊為全球客戶提供經 CREST 認證的攻擊性和戰略性網絡安全服務。如需了解更多信息,請訪問 https://www.horangi.com/。



媒體聯繫方式 KeKomunikation for Horangi

電子郵箱:Horangi@KeKomunikation.com

電話:+65 6303 0567



關於華為雲

華為雲是一家領先的雲服務提供商,匯聚了華為在 ICT 基礎設施產品和解決方案方面 30 多年的專業經驗。我們致力於提供穩定可靠、安全、且性價比更高的雲服務,以支持各種應用程序、發揮數據的力量並幫助各種規模的機構在當今的智能世界中獲得發展。華為雲還致力於通過技術創新帶來經濟、高效和可靠的雲服務和人工智能服務。



網站: https://www.huaweicloud.com/intl/en-us/partners/

領英: https://www.linkedin.com/company/huaweicloudapac/



