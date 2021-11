Thursday, 11 November 2021, 17:25 HKT/SGT Share: 零擔快運新貴安能物流今日掛牌上市 行業前景廣闊引投資人青睞 龍頭先發優勢助力未來發展

香港, 2021年11月11日 - (亞太商訊) - 中國零擔市場領先的快運網絡運營商安能物流集團有限公司(股份代號:9956)宣布全球發售及於香港聯合交易所有限公司主板上市成功上市。發行定價於13.88港元/股,Harvest International Premium Value(Secondary Market) Fund SPC已按發售價認購以合共1,250萬美元可購買之相應數目的發售股份,且擁有大鉦資本、鼎輝、中信産業基金、新創建、中國平安等知名機構作爲股東。上市首日成交額達2.4億港元,總市值達156.7億元。



零擔快運成經濟轉型關鍵 行業整合拐點在即



安能物流位於中國數字化經濟中關鍵的零擔快運行業,近年增長走勢强勁,受益於B2C電子商務的飛速發展、供應鏈變革及的數字化升級等新經濟的利好,按收入計,2020年中國零擔行業的市場規模達到人民幣14,920億元及後預期人民幣2025年達20,430億元。品牌、分銷商及零售商採用綫上及綫下全渠道客制化不同客戶需要,同時製造業已逐步發展爲更柔性化且及時的生産模式,即C2M模式,此模式下呈現出SKU豐富化、生産小批量化、製造周期短及高頻次貨運等特點,配合電商商家的蓬勃增長,推動了零擔市場的增長。



然而,目前零擔快運行業場高度分散,效率低下,主要由大量的區域專綫及貨運運營商於各自所在地區提供當地物流服務,難以應對B2C電子商務增長和緊隨而來的供應鏈演變所帶來的機遇和挑戰。安能物流身爲行業龍頭,本已具有品牌效應優勢,配合上市後帶來的資本優勢加成,在目前處於行業整合的拐點擁有强力先發優勢。同時,安流物流透過獨有的貨運合作商平臺模式,打造差異化業務,拉開與同行的服務距離。安能物流在全國擁有近151家自營分撥中心、自營車隊由約2400輛幹綫高運力卡車牽引車和3,600多輛挂車組成,擁有29,400多家貨運合作商和代理商,快運網絡覆蓋中國約96%的縣城和鄉鎮。透過強大的覆蓋能力及對核心業務能力掌控,安能物流在短短數年間便在同行中突出重圍,亦助力未來發展。



核心業務能力強勁 「增重亦增利」

從貨運總量來看,2015年至2020年,安能年複合增長率爲31%。其中2018年、2019年、2020年,安能貨運總量分別爲730萬噸、810萬噸、1020萬噸,2021年1-4月貨運量爲360萬噸。日均貨運量同步高速增長,2020年日貨運量3.84萬噸,單日貨量峰值突破5萬噸。2021年1-4月,日均貨量繼續高速增長,達到4.41萬噸。同時,安能物流「增重亦增利」,高效業務水平持續驅動盈利能力,實現收入、毛利及整體利潤率全面增長。零擔收入由2018 年的4,813.3百萬元增加至2020 年的7,081.8 百萬元, 且2021 年首四個月同比增加127.0% 至2,836.5 百萬元。毛利由2018 年的623.4 百萬元增加至2020 年的1,051.5 百萬元,2021 年首四個月同比增加83.8% 至397.4 百萬元。整體經營利潤率由2019 年的1.1% 增至2020 年的8.2%。2020 年實現14.8% 的毛利率。



行業利好因素不斷 未來市場發展可期

目前零擔快運行業正處於行業整合的拐點,未來B2B供應鏈升級對綜合且及時的零擔服務的大量需求為行業帶來持續增長推動力,B2C大件電商深入滲透協助亦助力萬億藍海的打造,安流物流是次上市帶來強力資本支持,協助安能在前景廣闊的市場深化全國佈局,穩固行業龍頭地位,持續創造商業價值,未來值得期待。







