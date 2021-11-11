中基長壽科學與天大藥業訂立戰略合作框架協議



香港, 2021年11月10日 - (亞太商訊) - 中基長壽科學集團有限公司（「中基長壽科學」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：0767.HK）欣然宣佈，集團與天大藥業有限公司（「天大藥業」；股份代號：0455.HK）訂立戰略合作框架協議，將開展為期三年的戰略合作。



天大藥業是以發展中醫藥產業為基礎，專注發展創新藥物和醫療科技的醫藥企業，致力提供優質的醫療和保健服務。根據戰略合作框架協議，雙方將共同評估和投資有潛力的醫療科技和醫療服務項目，包括對其他上市公司及非上市項目的股權投資。天大藥業經營的新型中醫館連鎖「天大館」和健康管理中心，將向其會員推薦中基長壽科學的長壽醫療服務，並為中基長壽科學會員提供優質的中醫藥健康服務。與此同時，集團經營的長壽醫學檢測服務和所提供的人體健康長壽科學解決方案，也將向會員推薦天大藥業的中醫藥健康服務，並為天大藥業會員提供優質的長壽醫療服務。



中基長壽科學董事會主席兼執行董事閆立先生表示﹕「憑著天大藥業多年來在中醫藥全產業鏈的豐富資源及經驗，配合集團近年於長壽科學領域的投入及研究，訂立戰略合作將會產生強大的協同效應，有利於發掘和評估雙方在醫療科技和服務領域的潛在投資機會，為客戶提供更優質及全方位的中醫藥及長壽產品和服務。我們深信這次合作可以進一步完善集團在長壽科學領域的佈局，為集團帶來更多的對健康長壽有要求的客戶，同時提升集團在長壽醫學產業鏈的領先地位，相信有助集團增加收入來源，為集團未來奠定更穩固的基礎。」



中基長壽科學一直不斷投放資源，全面進軍長壽科學領域，積極以全方位、多元化的模式擴展長壽科學業務。集團充分利用在細胞領域的專業優勢，不斷提升其研發及生產水平，在美國加州研發和生產長壽生物製品如旗艦NMN產品ZJ1以及VC緩釋片等。早前，集團全資附屬公司浤烽發展有限公司與香港泉鑫國際有限公司訂立經銷協議書，授權其為京東國際及其他授權跨境電商平台渠道ZJ1品牌系列產品特約（特約非獨家）渠道經銷商，年度銷售總任務為1,000萬港元，有助集團進一步推廣和提升品牌知名度，致力為投資者及股東締造長遠而穩定的回報。



關於中基長壽科學集團有限公司

中基長壽科學集團有限公司（0767.HK）主要從事長壽科學、借貸、證券及其他投資、金融及投資諮詢，以及物業投資業務。集團是世界領先的長壽科學生態系統平台，致力於人類健康長壽事業。通過五大分部營運，長壽科學研究分部包括NK、CBNK、CAR-NK技術平台、CAR-T技術平台、MSC技術平台、長壽生物製品技術平台等進行研發；長壽醫學檢測分部提供人體健康數據和長壽狀況評估；長壽生物製品分部包括NMN、VC緩釋片等長壽生物製品的生產及銷售；長壽管理分部提供人體健康長壽的科學解決方案；會員分部提供世界長壽科學健康會的建設營運和長壽雲建設營運。



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