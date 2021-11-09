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Tuesday, 9 November 2021, 15:12 HKT/SGT
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朝雲集團(6601.HK)攜手山東帥克達成戰略合作，深化寵物主糧供應鏈佈局

香港, 2021年11月9日 - (亞太商訊)  - 11月8日，朝雲集團（6601.HK）與山東帥克寵物用品有限公司（以下簡稱“山東帥克”）簽訂戰略合作協定及投資協定。朝雲集團同意向山東帥克投資人民幣6,690萬元，該投資由朝雲集團用於上游和下游業務的戰略性收購╱投資，以獲得外部高品質、互補技術、品牌和業務的全球發售所得款項淨額撥付。同時，雙方達成為期五年的戰略合作，將本著“誠實信用、平等互利、資源分享、優勢互補、長期合作、共同發展”的原則，結合各自優勢，在寵物食品研發、生產、供應鏈、資本市場等領域結成深度的戰略合作夥伴關係。

朝雲集團董事長兼CEO陳丹霞女士與帥克集團董事長兼CEO袁方先生 共同出席戰略合作簽約儀式

參觀帥克集團東賜凍幹工廠

參觀帥克集團全新寵物主糧工廠——水晶廚房

根據戰略合作協定安排，朝雲集團承諾在可得市場條件同等情況下將就其寵物食品採購優先選擇山東帥克，而山東帥克承諾向朝雲集團提供穩定及時的產品供應（尤其是在銷售旺季）；各訂約方同意於戰略合作期間，朝雲集團有權享受山東帥克核心大客戶的優惠政策。這無疑有助於朝雲集團有效控制產能、優化生產成本、提升產品品質、把控產品品質，進而提升公司在寵物賽道的核心競爭力，穩固行業優勢地位。

同時，雙方將共同深化寵物食品的研發合作，包括但不限於成立寵物食品研究聯合實驗室、聯合申請專利、共用協力廠商機構資源以及培訓研究工程師等。此後，朝雲集團將更加注重對寵物產品的研發和創新，攜手帥克共同完成產品的進一步升級，給予消費者品質可信可靠、可放心使用的優質寵物產品，真正做到對寵物友好。

據瞭解，山東帥克2012年進軍寵物業，是一家專注於研發生產寵物食品，致力於成為高端寵物食品製造商。山東帥克通過其領先的產能優勢、原料優勢、物流優勢、研發優勢，已建立起了完善的供應鏈服務體系，為客戶提供一站式寵物主糧及寵物零食OEM服務，是寵糧供應領域產能領軍企業之一。

近年來，朝雲集團戰略性發展寵物業務，先後創立寵物用品品牌“倔強尾巴”及寵物食品品牌“倔強嘴巴”，該業務板塊的收入實現快速增長。2021年上半年，朝雲寵物業務實現350.5%的增長，成功推出除臭除菌產品、貓砂產品以及寵物主糧，形成爆品矩陣，並榮獲京東、天貓雙平臺新銳寵物品牌，“倔強尾巴”更被新物種爆炸•吳聲商業方法推選為寵物DTC年度案例。

朝雲集團在堅持“致力於打造寵物友好的科學品牌”的初心之下，不斷尋求與行業內具有獨家經驗及專業知識的合作夥伴合作，並將山東帥克視為實現該目標的合適業務合作夥伴。可見，本次的戰略合作充分體現了朝雲集團在寵物賽道上的可持續發展的佈局和決心。



話題 Press release summary

部門 消费者
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