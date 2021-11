日清食品獲「再工業化資助計劃」批准撥款

香港, 2021年11月9日 - (亞太商訊) - 日清食品有限公司 (「日清食品」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:1475)宣布於今日(2021年11月9日)獲得創新科技署的「再工業化資助計劃」批准提供上限1,500萬港元的資助(「提供資助」),將用於在香港設置一條全新的智能生產線。

創新科技署今日(11月9日)宣布日清食品獲得「再工業化資助計劃」資助1,500萬港元,用於在香港設置一條全新製造即食麵的智能生產線。出席資助協議簽署儀式的代表包括(由左至右):創新科技署助理署長(資助計劃)黃文忠先生、創新科技署署長潘婷婷女士、日清食品有限公司執行董事、董事長及首席執行官安藤清隆先生及日清食品有限公司執行董事山田恭裕先生。

在「再工業化資助計劃」的資助下,日清食品將在大埔工業邨的日清廠房設立一條配備機械人、傳感器及智能系統的智能生產線,可實時監控即食麵的生產過程(圖像由日清食品有限公司提供)。

該筆資助將用於日清食品位於大埔工業邨的其中一個生產廠房,以設立一條全新的智能型自動化生產線。該生產線將配備機械人、傳感器和智能系統,可實時監控即食麵的生產過程。該智能生產線預計於2023年7月竣工,將提高生產和空間使用率,並提升生產彈性,符合集團維持香港領導地位的業務發展策略。



香港特別行政區政府(「政府」)一直推動再工業化,以促進香港的經濟增長及發展強大的高端製造業。創新科技署的「再工業化資助計劃」於2020年7月推出,旨在通過資助公司在香港設立智能生產線,鼓勵智能製造。日清食品很榮幸成為獲得「再工業化資助計劃」資助上限的首間食品製造商及第二間公司,顯示出集團持續致力於在香港發展策略業務,並通過使用智能技術培養行業人才成為專業技術人員。



創新科技署署長潘婷婷女士在資助協議簽署儀式上表示:「我們很高興香港知名的食品集團日清食品有限公司透過應用智能科技,在香港建立一條全新的即食麵智能生產線。『再工業化資助計劃』推出至今,當中有約一半來自食品製造及加工行業的申請,證明香港食品製造行業在本地再工業化發展上非常有潛力。我們將繼續支持本地食品製造及加工行業智能化和再工業化,壯大『香港製造』品牌。」



日清食品執行董事、董事長及首席執行官安藤清隆先生表示:「日清食品很榮幸成為獲得『再工業化資助計劃』最高資助額的首間食品製造商及第二間公司。我們致力在香港發展智能生產,與政府呼籲推動本地製造技術進步不謀而合。作為領先的食品製造商,我們通過不斷改善生產和效率,為消費者提供優質產品。我們相信整合先進技術將可加強集團的整體競爭力,並為我們的持份者創造可持續的價值。」



有關日清食品有限公司

日清食品有限公司(「集團」;股份編號:1475)為一間在中國内地及香港知名的食品公司,旗下眾多品牌不僅知名度高,且廣受顧客喜愛,並為香港最大的即食麵公司。集團於1984年正式於香港設立營業據點。集團主要生產及銷售兩個核心企業品牌「日清」及「公仔」,以及多元化的家庭食品品牌組合,出品具標誌性和優質的即食麵、冷凍食品及其他食品。集團五個旗艦品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」及「福」在香港亦是其各自食品類別中最受歡迎的選擇。中國内地市場方面,集團以創新技術推出「ECO杯」概念,銷售活動主要集中在中國内地的一線及二線城市。



日清食品被納入8項恒生指數,包括恒生綜合指數、恒生消費品製造及服務業指數、恒生港股通指數、恒生港股通中小型股指數、恒生港股通小型股指數、恒生港股通中國内地公司指數、恒生港股通非AH股公司指數及恒生小型股 (可投資) 指數。詳情請瀏覽 www.nissingroup.com.hk。







