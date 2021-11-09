首長寶佳建議更改公司名稱為首佳科技製造有限公司



香港, 2021年11月9日 - (亞太商訊) - 首長寶佳集團有限公司（「首長寶佳」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：0103.HK）欣然宣佈，建議將公司中文名稱由「首長寶佳集團有限公司」更改為「首佳科技製造有限公司」，及公司之英文名稱由「Shougang Concord Century Holdings Limited」更改為「Shougang Century Holdings Limited」，務求更好地反映集團的未來業務方向。



建議更改公司名稱須待股東於集團的特別股東大會上通過特別決議案批准及香港公司註冊處處長批准後，方可作實。管理層認為建議更改公司名稱能夠為集團之企業形象及身份帶來新氣象，反映集團現有戰略及業務發展方向，並有利於集團之未來發展，從而為集團和其股東帶來最佳利益。



首長寶佳主要從事製造子午線輪胎之鋼簾線、切割鋼絲及其他鋼絲產品。集團位於浙江省和山東省的兩大生產基地均獲得國家鼓勵的高新技術企業資格，目前每年生產超過20萬噸鋼簾線。透過其廠房擴展計劃，集團有序地朝著發展為一個擁有年產量30萬噸級以上精品鋼簾線製造企業的目標邁進。



首長寶佳董事長兼董事總經理蘇凡荣先生表示﹕「隨著科技不斷進步，消費者對高科技產品的需求越來越高，為科技製造市場帶來新景象。為迎合高速發展的科技製造市場，我們會善用現有業務的經驗及優勢積極拓展科技製造領域的新機遇，銳意透過高科技提升生產能力和產品質素，打造出一個具有影響力的『東方』品牌，成為中國鋼簾線行業的三大生產商之一。」



集團一直維持穩健財務狀況，截至2021年6月30日，集團的淨資產為港幣1,719,423,000元，並錄得28.7%水平的低負債比率；而集團的銀行結存及現金（包括已抵押銀行存款）為港幣230,781,000元，充裕的現金流讓集團在科技製造產業內積極物色合適的投資對象。



蘇凡荣先生續稱﹕「新公司名稱將標誌著集團邁向新里程碑。展望未來，我們會投入更多資源發展科技製造業務，為顧客提供更多優質產品和服務，旨在擴大我們於科技製造市場之份額，多管齊下為股東締造長遠而穩定的回報。」



首長寶佳集團有限公司

集團主要從事製造子午線輪胎用鋼簾線、切割鋼絲及膠管鋼絲，於浙江省和山東省設有兩大生產基地，目前每年生產合共超過20萬噸鋼簾線。集團多年來堅持提供優質產品，其產品供應全球超過20個國家，深獲國際輪胎製造商的認可。集團於1992年4月於香港聯合交易所上市，其主要股東為實力雄厚的世界五百強企業－首鋼集團有限公司（北京國有資產監督管理委員會直接監督之國有企業）。透過持續提供優質鋼簾線及鋼絲產品及優化產品組合，集團致力成為中國鋼簾線行業的三大獨立生產商之一。



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