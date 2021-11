Monday, 8 November 2021, 19:59 HKT/SGT Share: 熒德控股中期收入升52% 派息比率47% 乘蓬勃建造工程市場 力爭大灣區機遇

香港, 2021年11月8日 - (亞太商訊) - 機電工程服務承辦商熒德控股(「熒德控股」或「集團」; 股份代號:8535)於2021年9月底止的上半年財政年度,受惠於集團在五項大規模項目皆取得重大進展,尤其在太古坊二座甲級大樓等的安裝工程,結合其他四個項目合共為集團帶來約1.02億港元的收益,實現上半年度總收益1.96億港元,比上年度同期飈升52%,為2018年於香港聯合交易所GEM上市以來的最高半年度收益。



熒德控股成立於1972年,主要提供各種機電工程服務,包括消防、給排水、電力及通風系統的安裝工程、改動及加建等服務,業績持續增長,是業內的領導企業之一。於今個財年上半年,若扣除集團就轉板所產生的上市開支後,其經調整後的溢利約為1,826萬港元,相較上年度同期增幅為84%。



熒德控股宣佈派中期股息每股0.35港仙,派息率高達47%,這是集團繼上個財政年度分別於今年2月和6月派發 0.25 港仙第三季度股息和0.60港仙末期股息後,再次回饋股東,即於2021年內,三輪派息累計每股合共1.20港仙。



熒德控股表示,隨著經濟復蘇及大型建造工程陸續展開,機電工程服務市場的發展空間更見廣闊;其中,2021年施政報告承諾增建公營房屋單位,於未來十年期間內將興建約33萬個公屋單位,亦考慮改劃綠化地帶用地、以及現存建築物活化及重建項目等,為整個建造及相關行業提供有利環境。集團將繼續借助其競爭優勢,獲取更多項目,把業務推上另一高峰。



熒德控股近期獲確定承接數個大型消防安裝項目,包括日出康城第十一期、港鐵黃竹坑站第四期、及觀塘道53-55號等項目,總合約金額接近1.18億港元,為未來幾年的核心收益提供基礎。



集團亦正銳意向外拓展業務,並利用《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》所帶來的機遇,涉足深圳建造業市場。目前,集團已積極為拓展大灣區業務開展前期工作,包括為員工申請相關的專業資格。



此外,集團正積極推進GEM轉往主板的工作,期待在主板上市,進一步提升其公司形象、集資能力、及獲得新項目的競爭力。



