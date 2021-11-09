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Tuesday, November 9, 2021
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Monday, 8 November 2021, 18:02 HKT/SGT
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進博會達成多項戰略合作 朝聚眼科（02219.HK）與國際接軌持續提升消費醫療服務水準
香港, 2021年11月8日 - (亞太商訊) - 知名眼科醫療服務集團朝聚眼科（02219.HK）在進博會收穫頗豐，截至11月8日，已經接連與眼科醫療設備服務領域兩大巨頭強生、高視簽署戰略協定。
朝聚集團與強生眼力健簽約儀式現場，強生眼力健大中華區、澳大利亞及紐西蘭區域副總裁王利平（左側）、朝聚眼科董事長 張波洲先生（右側）
朝聚集團與高視醫療集團簽約儀式現場
自11月5日開幕以來，進博會舉辦得如火如荼，全球企業在此展示新產品、結識新夥伴、開拓新市場，不斷為全球創造新機遇。
強生和高視均是全球醫療健康行業的領軍企業，其技術和產品均處於世界前列。根據協定約定，強生將為朝聚接軌國際新技術，加快眼科新技術、新產品的引入，強生眼力健與朝聚眼科將積極推進國內飛秒鐳射白內障手術的應用，合作搭建眼科新技術研究平臺。與此同時，共同促進中青年醫師的白內障技術水準的提升，深入支援內蒙地區白內障防盲公益事業，造福更多的白內障患者。此外，雙方還將優化和提高北方地區的幹眼診療服務水準，造福更多幹眼患者。“朝聚眼科是國內領先的專注于眼健康領域的醫院集團。成立至今，以創新的技術、專業的服務和優異的患者滿意度，不斷提升在行業的影響力。帶著‘為患者負責，讓患者重獲光明，清晰看世界’的共同願景，我們很高興能進一步拓展雙方的合作關係。” 強生眼力健大中華區、澳大利亞及紐西蘭區域副總裁王利平表示。
高視集團與朝聚眼科將探討多方聯動合作，共同推動新技術引入朝聚集團：雙方在飛秒鐳射白內障手術、准分子鐳射、超廣角眼底成像、眼底光纖鐳射、幹眼診療應用等做積極推進，提供前沿新產品，接軌國際新技術。雙方將在人力建設、專家資源、學術成果等方面提供必要的資源分享，共用共贏。協議還約定，結合朝聚集團的發展實況，高視將與朝聚集團協同制定合理的售後服務體系，結合設備使用情況提供關於設備維修保養，日常維護和注意事項的培訓。
據悉，朝聚眼科是中國華北地區領先，全國知名的眼科醫療服務集團。根據Frost&Sullivan資料統計顯示，在民營眼科醫院中，按照2020年的收益總數計算，公司在內蒙古排名第一，在中國華北地區排名第二以及在中國排名第五。朝聚眼科已於今年7月7日成功登陸港交所，是眼科賽道為數不多的上市公司之一。
此次與強生、高視的合作，料將有助於朝聚眼科進一步與國際接軌，提升醫療人才實力、促進醫療服務技術反覆運算、掌握更多國際高端醫療資源，為朝聚眼科打造高標準、國際化的消費眼科醫療服務集團提供更多可能。
話題 Press release summary
部門 健康与医药
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Sept 1, 2021, 08:30 HKT/SGT
[聶Sir]朝聚眼科踏入高增長期 短期回調成低吸良機
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