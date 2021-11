Monday, 8 November 2021, 18:02 HKT/SGT Share: 進博會達成多項戰略合作 朝聚眼科(02219.HK)與國際接軌持續提升消費醫療服務水準

香港, 2021年11月8日 - (亞太商訊) - 知名眼科醫療服務集團朝聚眼科(02219.HK)在進博會收穫頗豐,截至11月8日,已經接連與眼科醫療設備服務領域兩大巨頭強生、高視簽署戰略協定。

朝聚集團與強生眼力健簽約儀式現場,強生眼力健大中華區、澳大利亞及紐西蘭區域副總裁王利平(左側)、朝聚眼科董事長 張波洲先生(右側)

朝聚集團與高視醫療集團簽約儀式現場

自11月5日開幕以來,進博會舉辦得如火如荼,全球企業在此展示新產品、結識新夥伴、開拓新市場,不斷為全球創造新機遇。



強生和高視均是全球醫療健康行業的領軍企業,其技術和產品均處於世界前列。根據協定約定,強生將為朝聚接軌國際新技術,加快眼科新技術、新產品的引入,強生眼力健與朝聚眼科將積極推進國內飛秒鐳射白內障手術的應用,合作搭建眼科新技術研究平臺。與此同時,共同促進中青年醫師的白內障技術水準的提升,深入支援內蒙地區白內障防盲公益事業,造福更多的白內障患者。此外,雙方還將優化和提高北方地區的幹眼診療服務水準,造福更多幹眼患者。“朝聚眼科是國內領先的專注于眼健康領域的醫院集團。成立至今,以創新的技術、專業的服務和優異的患者滿意度,不斷提升在行業的影響力。帶著‘為患者負責,讓患者重獲光明,清晰看世界’的共同願景,我們很高興能進一步拓展雙方的合作關係。” 強生眼力健大中華區、澳大利亞及紐西蘭區域副總裁王利平表示。



高視集團與朝聚眼科將探討多方聯動合作,共同推動新技術引入朝聚集團:雙方在飛秒鐳射白內障手術、准分子鐳射、超廣角眼底成像、眼底光纖鐳射、幹眼診療應用等做積極推進,提供前沿新產品,接軌國際新技術。雙方將在人力建設、專家資源、學術成果等方面提供必要的資源分享,共用共贏。協議還約定,結合朝聚集團的發展實況,高視將與朝聚集團協同制定合理的售後服務體系,結合設備使用情況提供關於設備維修保養,日常維護和注意事項的培訓。



據悉,朝聚眼科是中國華北地區領先,全國知名的眼科醫療服務集團。根據Frost&Sullivan資料統計顯示,在民營眼科醫院中,按照2020年的收益總數計算,公司在內蒙古排名第一,在中國華北地區排名第二以及在中國排名第五。朝聚眼科已於今年7月7日成功登陸港交所,是眼科賽道為數不多的上市公司之一。



此次與強生、高視的合作,料將有助於朝聚眼科進一步與國際接軌,提升醫療人才實力、促進醫療服務技術反覆運算、掌握更多國際高端醫療資源,為朝聚眼科打造高標準、國際化的消費眼科醫療服務集團提供更多可能。





