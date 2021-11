香港, 2021年11月5日 - (亞太商訊) - 力世紀有限公司 (「力世紀」,本「公司」,香港聯合交易所股份代號: 860;連同其附屬公司統稱本「集團」)欣然宣布集團參與2021年11月5日至10日在上海舉行的第四屆中國國際進口博覽會(「進博會」),並在開幕日取得完滿成功。力世紀參與進博會2021標誌著對集團作為全球變革性綜合出行解決方案提供商的定位的進一步認可。集團在今年的活動中作爲來自127個國家和地區近3,000家參展商之一展示了其最新一批標誌性自主創新技術成就。



Apollo EVO項目

Apollo EVision S

平板動力系統展品

Apollo全碳纖單體車架

UME (通用電動車)咖啡區

兼顧未來高性能和量產電動出行的路線圖



力世紀的展位位於今年規劃面積達30,000平方米的進博會2021汽車展館,集團通過展品引領參觀者進入創新出行體驗。Apollo EVO項目及Apollo EVision S位於力世紀展廳入口,迎接蒞臨的參觀者。他們獲邀見證集團新一代出行技術創新的標誌性設計,高性能市場以Apollo EVO項目為代表,而量產電動出行則以Apollo EVision S 為代表。EVision 概念車是一款高級電動運動型轎跑車,它勾劃出未來產品路綫圖,從本質定義了向清潔環保出行的轉型,匯聚用於Apollo頂級超跑的「激情(Intensa Emozione,「IE」)」設計精髓,並以更平易近人、更實用和通用的方式演譯。這些在展廳主屏幕播放的 Apollo EVision X 概念短片得到了進一步說明。



Apollo 先進技術(AAT)展區瞄準參觀者作深入瞭解的渴求,展示了集團最新的電動車技術 —平板式動力系統及用於Apollo Intensa Emozione (「Apollo IE」)的全碳單體車架之樣車底盤。然後,參觀者被吸引至一個外型前衛的模擬賽車駕駛艙模塊,體驗《極限競速地平線4》(Forza Horizon 4) 賽車遊戲中的 Apollo IE頂級超跑。坐上駕駛艙,駕駛這輛觸及感官極限,且被許多遊戲玩家視為《極限競速地平線》中最佳和終極車型的頂級超跑走一兩圈。



在UME 咖啡區,電動物流車UME供應來自貝瑞咖啡(Belray Coffee)的頂級咖啡,讓參觀者更深度體驗力世紀為個人和其他機構提供可持續的電動出行使命。



力世紀展廳亮點



Apollo EVO項目



EVO項目是廣受好評的Apollo IE 頂級超跑下一代全新車型,其設計初衷是通過毫不妥協的性能傳遞激情。它採用先進的碳纖維單體殼,確保出眾原始動力和情感美學,並匹配無與倫比的駕駛操控感。



星形車頭日光大燈是Apollo 汽車品牌的新標配設計。車尾設計由 6點照明燈表達功率和速度。三支大型排氣喉從車尾正後位置表現出車輛的原始動力。一整套主動的空氣動力學裝置包括一個可展開且可調節的大型後擾流板、空氣翼和三角形進氣口。EVO項目是一款極具雕塑感的設計,始終持續表達強烈而感性的視覺體驗。



Apollo EVision S



EVision概念車是Apollo 汽車對電動出行未來願景的展示,充分利用Apollo 頂級超跑的Apollo IE 設計精髓,以更平易近人、更通用的方式演譯。Apollo EVision S的三角形「Fast Forward」標誌性設計靈感來自火山噴發。不斷加厚元素沉積形成張力,構成一個向前推進的動態圖像。 Apollo EVision S為四座布局,長約5米,寬約2米,適合家庭使用,在街上馳騁亦會吸引注視目光,展示了Apollo向新的潔淨環保動力系統發展方向。



平板動力系統展品



由 Apollo 先進技術 (AAT) 開發的平板動力系統是一項創新技術,使電動車能夠轉向800V系統。它配備三合一雙逆變器(1個配電單元及2個逆變器),採用最新一代800V碳化硅技術,提供高能量轉化效率。兩個全新的 800V 軸向磁通電機安裝在底盤,加上星系齒輪箱,提供精巧而平衡的傳動單元。這動力系統具有獨特的扭矩矢量雙電機佈局,取代了笨重且複雜的差速器組件,為整車廠客戶提供了極大的靈活性,可以將動力傳動系統集成到全新的或現有的車輛系統中。



Apollo全碳纖單體車架



設計師使用先進的技術和複合物料,創造了第一個度身訂造的全碳纖維底盤,不僅包括單體殼,還有副車架和碰撞結構。新底盤滿足並超過 FIA LMP2(國際汽車聯合會或國際汽車聯合會勒芒原型車 2)的安全要求,並採用碳單體結構,無需防滾架仍能保護駕駛者。底盤採用優質預浸料高壓釜和先進的碳纖維技術手工打造。此外,燃料箱集成到單體碳纖維安全艙中,確保在發生碰撞時保護燃料箱。



UME (通用電動車)咖啡區



這是在進博會2020中展出的重要創新概念車輛的實際應用場景,用於完成供應鏈最後一程交付(城市物流車)。今次以統一品牌 UME(通用電動車)展出,以提供方便衆人的出行解決方案為使命。UME城市物流車在德國品牌設計委員會舉辦的 2021 國際汽車品牌大賽中,榮獲「交通運輸」類別中的「至尊獎」殊榮,成為全球品牌。



今次展出的通用電動車配備了大師級咖啡沖調設備及由貝瑞咖啡(Belray Coffee)贊助的大師級咖啡。參觀者在見證了力世紀展廳所有尖端技術展品後,可以放鬆一下,在社交媒體上發佈有關通用電動車和其他展品的信息,獲取免費咖啡,並體驗這項技術的新應用。 UME 咖啡區展示了商家如何利用通用電動車的模塊化設計,為各種車輛類別和功能創造具說服力、提升參與度及可持續的出行解決方案。



力世紀有限公司主席何敬豐先生表示:「我們在進博會2021展示的先進且實用的創新技術,正是向同業和業務夥伴展示未來高性能和量產電動出行的路線。力世紀已鞏固我們作為汽車行業加速創新推動者的定位。我們通過賦能全球最優秀的技術精英網絡,提供先進的解決方案和自主研發技術,來滿足全球需求,定義未來幾代人的出行轉型。本集團為行業提供全套服務加速創新,從設計、工程、模擬、原型製作、原型測試一直到預生產原型。」



「我們很榮幸今天獲得商界精英、政府部門官員和其他組織的貴賓參觀我們的展廳,我們歡迎大家在未來幾天蒞臨參觀。」



力世紀展廳編號:汽車展館2.1C7-002



關於力世紀有限公司



力世紀有限公司(香港聯合交易所股份代號:860)為一家領先的綜合汽車出行技術解决方案供應商,擁有自主研發具突破常規特點的出行技術,矢志通過整合全球先進的出行技術,為「未來出行」打造全球領先的一站式未來出行服務平台。



集團的業務發展聚焦三大支柱:工程服務外包、技術開發(包括新800v碳化矽雙逆變器/車輛控制單元)及汽車生產。除開發及銷售「Apollo」品牌的頂級超跑及其跨品牌授權業務外,本集團為全球汽車出行市場提供無縫、全面的解决方案平台,從構思、設計、建模、工程、模擬、原型製作及實際測試,直至將生產前原型交付予客戶。



集團的附屬公司包括Apollo Automobil、Ideenion Automobil AG及日本領先電動汽車開發商GLM Co.Ltd。此外,集團亦透過投資全球首個金屬3D列印汽車製造平台Divergent Technologies, Inc及行業領先的電動汽車充電解决方案供應商依威能源,拓展其汽車出行技術服務產品。



若需要進一步的資訊,請瀏覽 http://www.apollofmg.com/ 。



