國際永勝疫情下2021年中期收入上升45.6%至2.5億港元

香港, 2021年11月5日 - (亞太商訊) - 國際永勝集團控股有限公司(「國際永勝」,連同附屬公司統稱「集團」,股份代號:8441)為香港公營部門最大公眾保安服務供應商 及知名設施服務供應商,公佈截至2021年9月30日止六個月(「回顧期」)的未經審核中期業績。儘管香港爆發冠狀病毒病疫情以及經濟及社會環境不穩定,集團仍錄得令人滿意的業績,有賴保安及設施管理服務的需求持續增長。



因此,集團的收入增加45.6%至2.5億港元。撇除回顧期內建議由GEM轉主板上市的非經常性上市開支及截至2020年9月30日止六個月確認的政府補助收入外,反映國際永勝實際業務表現的經調整溢利及全面收入總額飆升83.9%至3,890萬港元。純利率於回顧期內上升3.2個百分點至15.4%。



業務回顧

來自保安服務分部的收入於回顧期內增加49.6%至約2.4億港元,主要由於:

(i) 於香港國際機場為三跑道系統項目提供護衛服務貢獻收入逾1,300萬港元,

(ii) 向巴士公司提供保安護衛服務的收入不少於130萬港元,

(iii) 來自COVID-19檢測支援服務的收入增加約7,040萬港元,以及

(iv) 為香港鐵路公司提供車站輔助服務的收入約1,100萬港元。



來自設施管理服務的收入大致保持穩定,增加0.9%至1,460萬港元。



展望

未來,集團將擴充保安服務業務範圍、加強提供設施管理服務的能力、改善營運效率及可擴充性,並選擇性尋求策略收購及投資良機,向成為香港頂尖綜合設施管理服務供應商的目標邁進。



國際永勝主席兼執行董事馬亞木先生表示:「我們欣見集團於2019年在GEM上市後,獲得更高的公眾認可度和更佳形象。此外,面對疫情挑戰,我們的業務以至收入、盈利和利潤率均穩步增長。我們正考慮轉至主板上市,以提升在機構和大眾投資者眼中的地位,提高融資靈活性,增加與供應商和業務夥伴的議價能力,並增加吸引和挽留人才的競爭力,從而促進業務增長,提升股東價值。憑藉穩固商譽和訓練有素的員工,我們預計將迎來更多商機。我們將繼續加強行業領導地位及招聘和挽留人才的競爭力,最終為股東創造更大價值。」



有關國際永勝集團控股有限公司(股份代號:8441)

國際永勝集團控股有限公司為香港公營部門最大保安服務供應商1及知名設施服務供應商,專為香港公營及私營部門提供保安服務及設施管理服務。集團在香港為鐵路站及設施、海上、陸路及鐵路出入境管制站及公眾市容設施提供保安服務,並為多項大型活動、緊急及突發事件提供人潮協調及管理服務已有逾10年經驗。集團已於2019年10月22日於GEM上市。







