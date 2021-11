Thursday, 4 November 2021, 12:52 HKT/SGT Share: 巴西出口投資促進局將引薦十六家企業參與中國國際進口博覽會 推廣優質巴西糧食產業 拓展中巴深度融合

香港, 2021年11月4日 - (亞太商訊) - 巴西出口投資促進局(「Apex-Brasil」 )連續第四年在中國最大型的跨行業貿易展覽——中國國際進口博覽會(「進博會」 )中成為重要合作單位之一。博覽會將於2021年11月5日至10日在上海舉行。過去幾年,進博會持續為巴西企業帶來發展機遇,因此,巴西出口投資促進局今年將帶領16家巴西食品和飲料企業,於國家館及食品及農產品展區展覽。



巴西出口投資促進局一直以促進巴西公司的出口、國際化和外商直接投資為使命。為繼續強化及鞏固與中國之間的貿易關係,巴西出口投資促進局期待借助進博會為巴西本土企業提供直接面對市場的機會,以進一步了解中國消費者的喜好,與消費者建立更緊密連接,同時能推動外貿提質升級,並開拓投資合作機遇,服務中國市場,同時更深度地融入全球市場。



為了向中國進口商和投資者展示優質和可持續的產品,巴西出口投資促進局是次引進16間具代表性的企業,主要涉及肉類、酒精和非酒精飲料、天然食品(蜂蜜、堅果)、乳製品等領域。展出的食物產品多元豐富,質量穩定,而且可大規模供應,足以滿足中國龐大的消費群,帶來優質的投資機遇。其中,世界10大食品企業之一BRF及甜煉乳知名品牌Mococa將第二次在進博會上展示其產品。它們皆看好中國市場的廣闊前景,並期待再次借助參加進博會獲得更多機會,以其產品招商引資,為未來在中國的發展奠下穩固基礎。



巴西出口投資促進局北京代表處經理Carlos Pan先生表示: 「今年是我們第四年參與進博會,參展的巴西企業中接近一半曾經參加進博會,可見這個活動對巴西企業有著莫大的吸引力。目前,除原油、鐵礦石、大豆等傳統產品外,巴西肉類、堅果等日常消費品對中國出口增速顯著。所以今年的參展商品圍繞著糧食產業。雖然新冠肺炎疫情下,活動將採取人流管制,但巴西企業都通過代表參加,或以樣品展示於展區內,而且進博會亦設有國家數字展廳,幫助中國投資於線上了解巴西文化、經濟及產業,加強雙方溝通。展望未來,我們可預見中巴經濟交流繼續強勁增長。除了典型的巴西食物產品,我們熱切期望巴西供應的其他原材料,如石油、鐵礦石等產業會與中國企業有更多合作,以促進兩國經濟和貿易共同富裕繁榮。」



第四屆中國國際進口博覽會

日期:2021年11月5日至10日

地點:中國上海國家會展中心

更多資訊:http://catalogo.apexbrasil.com.br/ciie2021





