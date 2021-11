Wednesday, 3 November 2021, 10:01 HKT/SGT Share: 辰林教育2021投資者線上會議完滿結束 配合國家政策發展 對職業教育未來充滿信心

香港, 2021年11月3日 - (亞太商訊) - 辰林教育集團控股有限公司(「辰林教育」或「公司」,股份代號:1593)於2021年10月28日上午投資者線上會議順利舉行,此次会议主要介紹最近公司的近期發展,以及國家對職業教育的政策推動。參與會議的公司管理層有主席兼行政總裁黃玉林先生、執行董事兼財務總監楊睿宸先生、執行董事兼副總裁劉春斌先生、首席運營官房小珍女士,以及第一上海證券研究部副主管但玉翠女士。



截至2021年6月30日,學院提供了31個本科專業和37專科專業。2020 /2021學年,學院合共招收30,012名學生,同比增加了112.2%,包括8,008名本科專業學生及8,693名專科專業學生。有關增加是因為學院在2020年12月和2021年4月分別收購了江西文理技師學院(「技師學院」)和貴州工貿職業學院(「貴州學院」)帶來的學生人數增加。2021年上半年,公司收益和毛利均錄得明顯增長,分別為人民幣204.97百萬元及人民幣109.57百萬元,較去年同期分別增長63.22及27.06%,毛利率為53.46%。期內溢利為人民幣35.88百萬元,較去年同期的人民幣32.88百萬元增加9.15%。



但玉翠女士在會上表示,早前國務院辦公廳印發了關於推動現代教育職業教育高品質發展的文件《關於推動現代職業教育高品質發展的意見》有助推動職業教育行業發展。文件指出,到2025年職業本科教育的招生規模是不低於高職教育招生規模的10%。有關政策將重點鼓勵應用型本科學校開展職業本科教育, 吸引更多的中高職畢業生來報名職教高考。



辰林教育執行董事兼主席黃玉林先生表示︰「集團對職業教育的发展充满信心,堅定不移跟隨國家政策的步伐。未來,將繼續多元化的優化專業及課程設置,同時繼續加強和豐富教育相關的服務辦好應用科技學院,進一步提升品質,擴大規模。我相信,提供豐富的教育服務組合有助於提高我們的品牌知名度及擴大收益基礎。我們計劃探索與其他學校合作的機會,為實習管理服務提供更多合資格的學生。」



關於辰林教育集團控股有限公司

辰林教育是江西省領先的民辦高等教育供應商之一,於江西省南昌市營運一所名為江西應用科技學院的民辦大學,提供本科專業及專科專業,亦提供多元化的教育相關服務。截至二零二一年六月三十日,集團在中國擁有三所學校,包括一所民辦大學、一所專科院校及一所職業院校。



辰林教育的教育宗旨是為中國的城鎮建設與管理培養高層次、高技能、創新型和應用型人才,致力於為其學生提供卓越的民辦高等教育,並提供涵蓋了範圍廣闊、以市場為導向的研究領域及職業培訓,其中包括國際商務、電子商務、物流管理、物聯網工程、土木工程、軟件工程、機械製造及自動化和機器人工程。除了大學營運所得收入外,辰林教育亦提供多樣化的教育相關服務,並為其業務貢獻了可觀收益。辰林教育的教育相關服務主要包括了實習管理服務,導修及課程管理服務。



