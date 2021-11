Tuesday, 2 November 2021, 17:00 HKT/SGT Share:

來源 Hatten Land Ltd 惠勝置地與新加坡金融科技集團Hydra X 成立合資公司,並在新加坡和馬來西亞開發和運營加密貨幣交易所, 專注於“綠色”和“乾淨”的加密貨幣和代幣

新加坡, 2021年11月2日 - (亞太商訊) - 新交所凱利板上市的惠勝置地有限公司(Hatten Limited) (“惠勝置地”, “公司”,連同其子公司統稱為 “集團”) 欣然宣布,其全資子公司惠勝科技(新加坡)私人有限公司(Hatten Technology (S) Pte. Ltd.,簡稱“惠勝科技”)已與本土金融科技公司Hydra X(新加坡)私人有限公司(HydraX Pte. Ltd.,簡稱“Hydra X”)簽署了合資協議(“JVA”)成立一家合資公司(“合資公司”),在新加坡和馬來西亞共同開發和運營“首創”的加密貨幣交易所 (“加密貨幣交易所”) 。



該合資公司將在兩國申請加密貨幣交易所和相關託管服務所需要的監管批准。這兩個加密貨幣交易所被認為是全球首個此類交易所。



該合資公司是惠勝置地採取的最新舉措,旨在重新規劃其在馬六甲的商場,並使其商業模式與數字經濟的增長趨勢保持一致。該集團已宣布計劃在歷史悠久的馬來西亞城市的創建“metaverse元宇宙”數字雙城,開發專屬虛擬幣系統,非同質化代幣(“NFTs”)在內的數字資產。



惠勝置地還與合作夥伴在商場的屋頂安裝太陽能電池板,並有可能建造100MWp的大型太陽能光伏發電(“LSSPV”) 設施。這些光伏設施將使環境友好型的加密貨幣挖礦成為可能,並將從與兩個合作夥伴一起運營的共計3,000台加密貨幣挖礦設備開始。由此產出的數字資產也可能在加密貨幣交易所上市或交易。



由於每筆交易都記錄在分佈式賬本上,受監管的金融機構可能會拒絕接受可能被用於非法活動的比特幣。然而,新挖的沒有交易歷史的“原始比特幣”被認為是嶄新的,可能會因此獲得溢價。使用可再生能源開采的“綠色比特幣”在加密貨幣投資者中越來越受歡迎。



加密貨幣交易所將專注於新挖的比特幣 (也稱為“原始比特幣”或“乾淨比特幣”) 、生態友好的比特幣包裝代幣 (“綠色比特幣”),以及其他“綠色”加密貨幣、虛擬代幣和/或“綠色”信貸。除了運營交易所之外,合資公司還將通過為上市或正在交易的加密貨幣和虛擬幣提供託管服務來產生收入。



根據合資協議,惠勝將持有合資公司60%的股權,其餘40%股權將由Hydra X持有。作為加密交易所開發成本的部分支付方式,惠勝置地將發行新股於Hydra X,Hydra X隨即成為惠勝的股東之一。



Hydra X 提供一整套完整的跨傳統和跨類別數字資產專業解決方案



總部位於新加坡的Hydra X為資本市場領域的全球金融機構提供數字技術基礎設施。它提供符合法規的端到端多資產市場基礎設施解決方案,可實現數字資產和傳統資產之間的互操作性。 Hydra X的管理團隊由創始首席執行官劉俊銳領導,在金融、金融監管、法律和技術方面擁有合計60年的經驗。



Hydra X的客戶包括DBS星展銀行等金融機構,目前根據新加坡金融管理局(“MAS”)的金融科技監管沙盒提供數字證券的託管服務。



建議配股於科技型投資者,Golden Summit。



惠勝置地已提議以每股0.06新幣的價格向Golden Summit國際有限公司(Golden Summit International Ltd)發行2,000萬股新股,其中70%的所得款項淨額將用於資助集團的新業務計劃,其餘將用作營運資本。



根據2021年10月27日至2021年10月28日(簽署配股協議的交易日) 暫停交易前新交所股票交易成交量加權平均價0.0613新幣,每股0.06新幣的配售價格折讓約2.12%。



Golden Summit投資於東南亞、北亞和北美的消費者和企業科技公司,專注於企業軟件、金融科技、電子商務和醫療保健行業。其投資包括韓國最大的線上市場Coupang和印度尼西亞流行的股票交易應用程序Stockbit等。



惠勝置地執行主席兼董事經理拿督陳俊廷表示:“這個開發和運營加密交易所的合資公司對我們的數字和區塊鏈計劃具有戰略意義。數字資產的上市和交易將顯著提升我們轉向數字經濟戰略支點的定位。雖然加密貨幣正在成為主流,但我們預計在ESG趨勢上升的情況下對‘原始’和‘綠色’比特幣的需求更會不斷增長,我們期待充分利用這一領域的各種機遇。”



Hydra X首席執行官劉俊銳先生表示:“該計劃是朝著實現Hydra X 幫助推動機構採用數字資產的目標邁出的一步。我們期待與惠勝置地建立卓有成效的合作夥伴關係,以實現數字資本市場領域的全球交易,並同時促進環境可持續性及滿足有社會意識的投資者的需求。”



注:本新聞稿應與同日發布的新交所公告一併閱讀。



惠勝置地有限公司的信息



惠勝置地有限公司是馬來西亞領先房地產開發商之一,專注於開發綜合型住宅、酒店和商業發展。其總部位於馬六甲是惠勝集團的房地產開發部門,惠勝集團是馬來西亞的領先品牌,其核心業務包括房地產開發、房地產投資、酒店、零售和教育。



在完成反向收購VGO有限公司(VGO Corporation Limited)之後,惠勝置地有限公司於2017年2月28日開始在新加坡交易所凱利板交易。欲知更多信息,請瀏覽:www.hattenland.com.sg



由WeR1顧問私人有限公司(WeR1 Consultants Pte Ltd.)代惠勝置地有限公司發布

媒體與投資者聯繫:

Isaac Tang

Mobile手機:

+65 9178 0269

Email 電郵: hatten@wer1.net



話題 Press release summary



部門 Real Estate & REIT, CryptoCurrency, Blockchain, Local Biz

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network