旭陽集團股份獲股東及高管連番增持顯信心

香港, 2021年11月2日 - (亞太商訊) - 全球領先的焦炭、焦化產品、精細化工產品綜合生產商及供應商及相關運營管理服務提供商中國旭陽集團有限公司 (「旭陽集團」或「集團」;股份代號:1907)近日獲得多位重要股東及高管連番增持,突顯對公司發展前景之信心。



中國旭陽集團控股股東Texson Limited及公司董事會主席、行政總裁楊雪崗於10月27日、10月28日在場內分別以每股平均價4.7028港元、4.54港元累計增持218萬股公司股份。增持後,Texson Limited及楊雪崗先生的最新持股數目為31.22億股,持股比例升至70.32%。



此外,据CCASS公開數據,旭陽集團執行董事及高管自2021年6月起已持續增持公司股份。



旭陽集團基本面仍然堅挺,現階段鋼廠焦炭庫存處於絕對低位,存在補庫需求,此外伴隨冬儲補庫徐徐開啟,焦炭的需求料將保持穩定。有見及此,目前供需形勢下焦炭現貨價格預期將中短期內維持強勢。在焦炭業務量、價保持穩定的預期之下,加上集團不斷通過擴充運營管理服務及併購等方式增加產能,有助推動業績中長期保持增長。



氫能業務為集團另一增長動力。近年,集團大力佈局制氫、儲氫、運氫、加氫項目,其中定州氫能基地一期已經建成,氫氣供應可覆蓋京津冀區域。除河北定州外,集團亦積極參與位於內蒙古呼和浩特和河北邢台(中國氫能示範城市)的氫氣工業化計畫。現階段集團的氫能業務規劃正穩步推進、逐項落地,並已與多家企業建立戰略合作夥伴關係。此外,集團在制氫成本(每方成本僅為0.7-1元)和工藝上均有領先優勢,現有制氫工藝僅需對生產工藝條件稍加調整便可生產燃料電池用氫和高純氫,產品未來應用空間廣闊,市場前景無可限量。



有關中國旭陽集團有限公司

根據弗若斯特沙利文,按2020年數據計算,中國旭陽集團有限公司為全球最大的獨立焦炭生產商及供應商。旭陽集團為中國的焦炭、焦化產品、精細化工產品綜合生產商及供應商及相關運營管理服務提供商,並於中國及全球的多個精細化工產品領域處於領先地位。旭陽集團縱向一體化的業務模式及在煤化工產業鏈超過26年的經驗讓集團進一步深耕下游精細化工產品市場,擴展收入來源,創造更大價值。



旭陽集團自2019年3月於香港聯交所主板上市,現被納入為恒生綜合指數、恒生港股通指數、恒生港股通中小型股指數、恒生港股通小型股指數、恒生港股通中國內地公司指數及恒生港股通非AH股公司指數。欲瞭解更多公司業務,請流覽: http://www.risun.com/hk/







