Top Page
|
English
|
简体中文
|
繁體中文
|
한국어
|
日本語
頂部
|
關於我們
|
服務
|
合作夥伴
|
聯繫
|
Tuesday, November 2, 2021
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Monday, 1 November 2021, 13:00 HKT/SGT
Share:
來源
FTLife Insurance Company Limited
富通保險委任鄭國成先生為行政總裁
香港, 2021年11月1日 - (亞太商訊) - 富通保險有限公司（「富通保險」）欣然宣佈鄭國成先生正式出任行政總裁一職。鄭先生在保險行業擁有超過30年的經營及團隊管理經驗，熟悉香港和中國内地市場運作，未來將繼續推動富通保險快速發展，在產品和客戶服務體驗各方面不斷創新突破。
鄭國成先生正式出任富通保險行政總裁一職。
富通保險行政總裁鄭國成先生指「以人為本」是富通保險的重點經營策略，他將會領導管理層繼續優化每個細節，以貼合客戶不同需求。
富通保險行政總裁鄭國成先生與團隊將會上下一心，帶領富通保險為客戶提供優質服務。
自加入新世界集團以後，富通保險業務穩步上升。鄭國成先生正式出任行政總裁一職，將進一步強化富通保險在客戶服務、業務數碼化、產品研發以至優質營業團隊等不同領域的發展。
鄭國成先生表示：「我非常高興能夠加入富通保險這個大家庭，富通保險一向以創新的產品和優質的服務深受市場歡迎。展望未來，我將與團隊上下緊密合作，締造更優質，更貼心的客戶服務體驗，優化客戶不同的接觸點，並透過加速發展數碼化，提供更卓越的客戶服務，打造以客戶為中心的企業文化，配合公司的長遠發展方向。」
富通保險專注本地市場，一直勇於突破創新，以客戶為先。在疫情期間，公司不斷強化和深化本地市場業務，成績令人鼓舞。鄭國成先生出任行政總裁後，將會繼續加強客戶服務，特別是優化客戶接觸點和客戶服務體驗，並嚴格執行監管要求，確保客戶利益及保障。另一方面，富通保險將繼續開發突破傳統的保障和理財保險產品及服務，針對不同客戶和年齡層，全面滿足客戶不同人生階段的需要。
另一方面，疫情下客戶消費習慣進一步數碼化，富通保險亦將在鄭國成先生的帶領下，加快數碼化發展，務求為客戶帶來更佳的保險體驗。早前公司更推出人工智能（「AI」）代理人培訓平台「AI Drill」，利用大數據分析，提升培訓成效，為客戶提供更專業貼心的財策服務。
富通保險現時代理人數目超過3,000人*，公司未來亦將繼續提供多元化課程和完善培訓體系，加強代理人在公司的全面發展。
鄭國成先生總結：「人才是我們最寶貴的資產。管理層團隊將會上下一心，帶領富通保險於瞬息萬變的市場中穩步上揚，並積極與新世界集團旗下的其他業務單位緊密合作，持續發揮協同效應。」
*截至2021年10月31日。
關於富通保險有限公司
富通保險有限公司（「富通保險」）為新創建集團有限公司（香港股份代號：0659）之全資附屬公司，也是香港最具規模的壽險公司之一。富通保險服務香港逾三十年，為個人及機構提供一系列多元化的保險及理財規劃產品服務，涵蓋人壽保障、醫療保險、意外保障、儲蓄計劃和投資保險。作為新世界集團成員，富通保險亦透過與集團多元業務的協同，從創富傳承、健康養生到優質生活，為客戶提供完善的人生規劃方案。
傳媒聯絡
富通保險有限公司
品牌發展及傳訊部
林曉慧（Jasmine）
+852 2591 8290
jasmine.lam@ftlife.com.hk
縱橫財經公關顧問有限公司
李希彤（Yoko） / 朱偉東（Addison）
+852 2864 4813 / +852 2864 4817
yoko.li@sprg.com.hk
/
addison.chu@sprg.com.hk
富通保險有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司）
重要提示：文章的內容和資料由本公司提供，僅供參考。
話題 Press release summary
部門 Banking & Insurance
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
FTLife Insurance Company Limited
July 18, 2018, 19:52 HKT/SGT
富通保險推出全新年金產品
更多新闻 >>
Copyright © 2021 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
頂部
|
關於我們
|
服務
|
合作夥伴 |
聯繫
|
隱私權政策
|
使用條款
|
RSS
美國： +1 214 890 4418 | 北京： +86 400 879 3881 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 東京： +81 3 6859 8575