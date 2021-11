富通保險委任鄭國成先生為行政總裁

香港, 2021年11月1日 - (亞太商訊) - 富通保險有限公司(「富通保險」)欣然宣佈鄭國成先生正式出任行政總裁一職。鄭先生在保險行業擁有超過30年的經營及團隊管理經驗,熟悉香港和中國内地市場運作,未來將繼續推動富通保險快速發展,在產品和客戶服務體驗各方面不斷創新突破。

鄭國成先生正式出任富通保險行政總裁一職。

富通保險行政總裁鄭國成先生指「以人為本」是富通保險的重點經營策略,他將會領導管理層繼續優化每個細節,以貼合客戶不同需求。

富通保險行政總裁鄭國成先生與團隊將會上下一心,帶領富通保險為客戶提供優質服務。

自加入新世界集團以後,富通保險業務穩步上升。鄭國成先生正式出任行政總裁一職,將進一步強化富通保險在客戶服務、業務數碼化、產品研發以至優質營業團隊等不同領域的發展。



鄭國成先生表示:「我非常高興能夠加入富通保險這個大家庭,富通保險一向以創新的產品和優質的服務深受市場歡迎。展望未來,我將與團隊上下緊密合作,締造更優質,更貼心的客戶服務體驗,優化客戶不同的接觸點,並透過加速發展數碼化,提供更卓越的客戶服務,打造以客戶為中心的企業文化,配合公司的長遠發展方向。」



富通保險專注本地市場,一直勇於突破創新,以客戶為先。在疫情期間,公司不斷強化和深化本地市場業務,成績令人鼓舞。鄭國成先生出任行政總裁後,將會繼續加強客戶服務,特別是優化客戶接觸點和客戶服務體驗,並嚴格執行監管要求,確保客戶利益及保障。另一方面,富通保險將繼續開發突破傳統的保障和理財保險產品及服務,針對不同客戶和年齡層,全面滿足客戶不同人生階段的需要。



另一方面,疫情下客戶消費習慣進一步數碼化,富通保險亦將在鄭國成先生的帶領下,加快數碼化發展,務求為客戶帶來更佳的保險體驗。早前公司更推出人工智能(「AI」)代理人培訓平台「AI Drill」,利用大數據分析,提升培訓成效,為客戶提供更專業貼心的財策服務。



富通保險現時代理人數目超過3,000人*,公司未來亦將繼續提供多元化課程和完善培訓體系,加強代理人在公司的全面發展。



鄭國成先生總結:「人才是我們最寶貴的資產。管理層團隊將會上下一心,帶領富通保險於瞬息萬變的市場中穩步上揚,並積極與新世界集團旗下的其他業務單位緊密合作,持續發揮協同效應。」



*截至2021年10月31日。



關於富通保險有限公司

富通保險有限公司(「富通保險」)為新創建集團有限公司(香港股份代號:0659)之全資附屬公司,也是香港最具規模的壽險公司之一。富通保險服務香港逾三十年,為個人及機構提供一系列多元化的保險及理財規劃產品服務,涵蓋人壽保障、醫療保險、意外保障、儲蓄計劃和投資保險。作為新世界集團成員,富通保險亦透過與集團多元業務的協同,從創富傳承、健康養生到優質生活,為客戶提供完善的人生規劃方案。



