力爭新3年再5倍增長，世茂服務（873.HK）“城市大管家”重磅發布



香港, 2021年11月1日 - (亞太商訊) - 已於成都落地第二總部、攜手浪潮新基建、承接位於浙江杭州的西湖大學雲谷校區整體運維……近日，其正值上市一周年之際的世茂服務控股有限公司（「世茂服務」或「公司」；香港聯交所股份代號：873.HK），動作頻頻。今年上半年，世茂服務實現營業收入42.34億元（人民幣．下同），同比大增171%；歸母淨利潤5.78億元，同比增長136%。據其2020年業績發佈會信息顯示，過去三年，世茂服務實現收入和規模5倍增長，未來三年，將力爭實現再5倍增長。









10月29日，世茂服務在上海舉行了上市一周年答謝宴暨城市服務業務發佈儀式，世茂服務控股執行董事兼總裁葉明杰表示，看好物業行業未來發展前景，將緊抓機遇，加快發展步伐。現場，世茂服務首次發佈了城市服務業務板塊戰略，將圍繞「城市大管家」角色定位，重點推進城市環境管家、城市空間管家、城市煥新管家、城市智慧管家四大業務，助力實現2023年邁入物業服務行業頭部梯隊的戰略目標。世茂服務2021年中期業績顯示，新增城市服務業務板塊，城市服務首次成為四大業務板塊之一，收入達1.34億元。



近年來，國家利好政策密集出台，為物業企業規範經營和行業長期健康發展創造了有利條件。世茂服務母公司世茂集團亦看好物業行業發展，將大力支持世茂服務持續高速發展。世茂集團董事局副主席、總裁，世茂服務董事局主席許世壇先生強調，世茂集團一直堅定地將世茂服務作為「大飛機戰略」重要的堅實一翼，看好整個物業服務行業，未來還將不斷導入資源，為世茂服務帶來多種業務機會。



目前，城市服務雖然還處於模式探索階段，但國家鼓勵物業企業參與城市服務，這為世茂服務帶來了機遇。10月14日，世茂服務全國第二總部項目落戶成都溫江區，成為首個設立雙總部的上市物管企業。世茂服務將深耕城市服務業務領域，助力提升城市治理科學化、精細化、智能化水準。



事實上，今年5月以來，世茂服務分別合作了深圳深兄環境有限公司和無錫市金沙田科技有限公司，佈局大灣區和長三角兩大重點區域，構建城市服務核心綜合能力。其中，「深兄環境」是大灣區前十環衛公司，連續13次獲得深圳環評指數榜首位；「金沙田科技」位列市政環衛行業全國第六，深耕長三角區域。此外，世茂服務與地方政府合作，目前已在宿遷市宿城區、哈爾濱市阿城區等15個城市開拓城市服務項目，其中宿遷市宿城區和哈爾濱市阿城區等五個項目已落地啟動。



種種跡象表明，世茂服務對城市服務堅定看好並不斷發力。根據規劃，未來，城市服務將圍繞「城市大管家」角色定位，以原有物業管家為基礎，從服務居民延伸至服務「居民+市民」，從牆內服務至「牆內+牆外」，從單一物業服務，拓展為「全場景服務」。重點定位城市環境管家、城市空間管家、城市煥新管家、城市智慧管家四大業務，助力提升城市治理科學化、精細化、智能化水準。以城市空間管家為例，圍繞城市交通、文化、休閒展開，利用資源優勢、運營能力優勢和精益化管理優勢，參與城市公交網站、公共場館、公園景區運營管理，打造和諧美麗的人文城市空間。



「頭部為王」的勢頭還在不斷加劇，世茂服務搶灘頭部梯隊的步伐從未停歇。規模化發展之外，世茂服務還將增值服務業務作為未來中長期可持續增長的新引擎，今年上半年社區增值服務收入13.93億元，同比增長233.9%。國家部委出台的一些「物業服務+生活服務」政策措施，為增值服務領域帶來巨大發展機遇。未來，世茂服務將充分挖掘高潛賽道，增加增值服務種類，形成專業化運營能力，提升自我造血能力。比如世茂服務旗下的SUNIT世集，打造社區0-2KM生活社交核心圈，已在上海、南京等地開設多家門店，今年10月還攜手MYFARM，在上海世茂濱江花園落地首家自運營農場。



上市一年以來，綜合物業管理、社區增值服務、智慧城市服務等板塊業績表現亮眼，業務指標全面向好，實現了有質量的高增長，經營底盤更加穩固健康。料想世茂服務未來繼續保持其優質表現，實現對客戶、合作夥伴和資本市場的承諾。



世茂服務控股有限公司（股份代號：873）

世茂服務成立於2005年，是中國領先的綜合物業管理及社區生活服務提供商。世茂服務是世茂集團“大飛機戰略”重要雙翼之一。世茂服務以“美好生活智造者”為品牌理念，重點佈局長三角、環渤海、海峽與中西部四大核心高能級城市群，截至2021年6月，公司在管面積超1.75億平方米，在管物業超過530項，合約面積2.39億平方米，涵蓋住宅、學校、政府及公共設施、康養中心和醫院、候機室貴賓廳等業態，為近320萬業主和用戶提供綜合物業管理、社區生活服務及非業主增值服務。



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