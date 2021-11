Sunday, 31 October 2021, 18:32 HKT/SGT Share: 具備輕資產屬性的代建企業有望捕捉房地產行業下一個增長週期

香港, 2021年10月31日 - (亞太商訊) - 房地產行業經歷20年的黃金高增長週期後,行業近期所面臨的流動性危機,正為其向“輕”的追求迎來最佳的時點。在國家「房住不炒」和三穩的調控基調下,很多房企昔日賴以為生的高杠杆成長模式已逐漸崩壞,不少房企為免出現債務違約危機,求變求“輕”的需求應運而生,作為房地產行業“輕資產”模式的其中一大出路──代建業,似乎成為當下不少房企在緩解資金壓力上的出路,而目前仍處於發展初期的代建行業以至當中的領軍企業更有望乘勢而起,捕捉房地產行業下一個增長週期。



房地產行業以杠杆換取高增長的時代已暫告一段落;克而瑞研究中心統計,今年房企違約金額已達467.5億元,同比增加159%。而三季度房企的融資規模也創2018年以來新低,反映房企的償還風險仍高企。房企向“輕資產”謀出路,成為其擺脫眼前困局之方,而代建亦成為“輕資產”方案中的其中一個出路。



代建行業的優勢,在於能夠幫助房企在目前的新常態中,緩解房企的資金壓力。已展示出盈利能力強勁一面的一眾代建企業藉其輕資產模式及品牌賦能的優勢,標準化及精細化產品及運營能力,提升房企的項目的管理效率,甚至提高專案的盈利能力。



代建模式對於中小房企而言,更見吸引力,尤其是在房地產市場下行週期,這些房企的現金流量和市場去化率一般較大型房企來得低,或需採用降價或各式成本控制手段去保障企業整體的流動性,因此中小房企存在更大誘因,利用代建模式在保證利潤率及提升去化率的前題下,縮短其項目投資週期,以便應對房地產行業新常態下的營運風險。而代建市場的規模亦因而得到進一步壯大的良好發展契機。



機構同樣認為代建業前景明朗。天風證券早前的研報指出,代建行業是房地產行業當中的新賽道,在房地產行業競爭加劇和政策趨嚴的背景下,房企面臨利潤率下行的壓力,代建通過產品設計和行銷服務,有助提升品牌知名度和產品競爭力,並預期代建行業發展空間龐大,基於受惠于中小房企壓力大,及非房企拿地增多等因素所帶動的強勁需求。



法巴晨星近期的研報亦認為,由於代建業務盈利能力加上行業前景明朗,預期未來將有更多大型及小型房企分拆其相關業務,縱然雖然未來代建行業的競爭將會轉趨白熱化,但估計未來5年代建龍頭的市占率仍能維持高水準。故兩家機構不約而同地看好中原建業(9982.HK)勢必受惠於行業發展亮麗前景,後者更看好中原建業會是中國房地產成長故事中較具防守性指標,業務需求增長強勁,給予目標價3.92港元。



代建行業具備輕資產模式優勢,迭加代建模式於房地產行業的滲透率于可見的未來將會明顯加劇下,包括中原建業(9982.HK)在內的一眾香港上市代建行業領軍者,作為代建行業具備先入優勢的頭部玩家,預期仍將會繼續受惠於其領先優勢,加上代建模式有著逆房地產週期增長的特質,未來代建企業盈利能力強的特色亦有望保持。在這房地產行業新時代的未來已來下,代建企業的成長性,亦只待時間來證明。





