檳傑科達公佈截至2021年9月30日九個月的業績，第三季度收入創新高



香港, 2021年11月1日 - (亞太商訊) - 在香港聯合交易主機板上市的檳傑科達國際有限公司（“PIL”或“集團”）今天公佈了截至 2021年9月30日九個月期間內的財務業績。本集團錄得其季度收入的新高，截至 2021年9月30日止集團收入為3.857億令吉，淨利潤為8,640萬令吉，分別較去年同期提升約25.1%及9.2%。

截至2021年9月30日財務摘要

主營業務營收及成長趨勢



主營業務營收占比（按客戶拆分）



截至 2021年9月30日，集團收入由自動化測試設備(ATE)及工廠自動化解決方案(FAS)兩部分構成，分別占集團本期總收入的70.0%及30.0%



與 2020 年同期相比，自動化測試設備(ATE)業務在截至 2021年9月30日止的收入增加 6,810 萬令吉至 2.714 億令吉，且該部分收入主要由光電與汽車業務貢獻。自2020年第四季度以來，光電領域收入持續復甦，而汽車領域本季度收入成長動能主要來自交付IPM（集成電源模組）的測試處理設備，本期收入同比增長21.2%。集團認為汽車領域業務將保持強勁增長態勢，由於汽車電動化的高速增長和集團及時鞏固了自身在該領域及北亞和歐洲等關鍵汽車市場的地位。總體來說，全球科技「超週期」的趨勢將繼續在短期內為集團的ATE業務帶來成長空間，並抑制供應鏈方面所帶來的阻力。同時，集團也將繼續利用其研發能力系統性地擴大其產品組合。



截至2021年9月30日，工廠自動化方案(FAS)部分的收入同比增加約 2.1% ，從去年同期的 1.160億令吉增至1.185億令吉。鑒於目前的產能、手上的專案需要較長的交付時間，以及供應鏈的中斷，集團FAS收入在2020年取得雙位數成長後，回到正常水準。然而，值得注意的是，在本期間該領域取得了更廣泛的客戶群。此外，集團在其專有的i-ARMS（智慧自動化機器人製造系統）解決方案應用下獲得了較廣泛的專案組合，特別是從消費、工業產品及光電部門。從2021年第二季到2021年第三季，FAS部門取得了35.2%的成長，且集團對於該部門未來的成長性十分樂觀。集團也持續觀察到許多產業快速地轉向智慧製造，並採用自動化技術。尤其在COVID-19的影響下，許多公司加速了其自動化的步調，以提高營運效率並加速數位化轉型。



未來展望



在當前全球科技「超週期」強勁的市場情緒推動下，集團訂單良好，預計將在2021年財年創下新的年度收入記錄。隨著馬來西亞政府和全球經濟體放寬COVID-19相關的限制，以及即將開放更多跨境旅行，集團預期在客戶廠區內的現場安裝及部署將取得更順利的進展，而這也是推動收入確認的一個重要里程碑。



受到廣泛報導的半導體短缺和供應鏈限制仍然是全球科技市場的一個重要問題。為此，集團必須調整其庫存管理策略與項目交付時間計畫，有效地面對如此具有挑戰性的情況。並且，本集團持續經歷訂單的成長，各行業的客戶正逐步提高庫存水位以確保供應安全。



展望未來，雖然仍須保持謹慎和觀察的態度，但隨著全球經濟慢慢開放，疫苗接種率的提升，集團預計將有一個更穩定和有利的經營環境。隨著更環保的結構性轉變，加上人工智慧和物聯網的普及將加速光電、汽車和半導體等關鍵行業的大規模數位化轉型。作為擁有多年經驗的定制化解決方案供應商，我們相信集團正處於有利地位，且能利用並抓住這些行業大趨勢的成長，而這些趨勢將持續維持業務的長期增長。集團持續夯實在地理區域、業務部門和產品組合多樣化的三大業務戰略，這將是實現盈利和持續性業務運營的關鍵。事實上，集團已經列出了關鍵的資本支出，使投資能確保集團參與到行業中的技術革命和工業轉型，並能夠抓住長期的業務前景。



關於檳傑科達國際有限公司



檳傑科達(1665.HK)是全球領先的自動化解決方案供應商，主要服務於亞太、北美和歐洲的半導體、汽車、電氣和電子、醫療設備和消費工業產品領域的跨國製造商。集團的集成自動化產品及解決方案涵蓋創新、設計、製造及安裝自動化設備及／或自動化製造解決方案。



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