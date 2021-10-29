世茂服務實施五大戰略策略 推出城市大管家 助力服務提質增效



香港, 2021年10月29日 - (亞太商訊) - 去年10月，中國領先的綜合物業管理及社區生活服務提供者—世茂服務控股有限公司（「世茂服務」或「公司」；香港聯交所股份代號：873.HK）在港交所鳴鑼上市，成功登陸資本市場，開啟新的征程。不斷拓展綜合物業管理、多元增值服務、智慧城市服務，實現了有質量的高增長。





世茂服務定位中國領先的綜合物業管理及社區生活服務提供商，以「美好生活智造者」為品牌理念，致力於成為中國領先的城市全場景生活服務商。佈局綜合物業管理、多元增值服務、智慧城市服務、數字科技業務，力爭到2023年邁入物業服務行業頭部梯隊。



實施「1+1+X」等五大戰略策略

目前，物業服務行業呈現資源和市場逐步向頭部企業「雙集中」的趨勢，行業競爭也日漸白熱化。世茂服務結合自身實際情況，科學規劃頂層設計，因勢利導實施五大戰略策略，包括「1+1+X」 （相關多元化）、橫向一體化、縱向一體化、集中化、更新等戰略策略。



以「1+1+X」為例，第一個「1」指綜合物業，包括住宅、高校園區、其他綜合類業態，第二個「1」指社區增值服務，「X」目前是指城市服務，未來還會有更多可能。世茂服務遵循明確的價值投資理念，通過橫向一體化戰略策略，用合作擴大規模。優先選擇區域龍頭及細分領域冠軍進行合作。「以一個平台孵化另一個平台，通過雙方的合作達到「1+1>2」的效果。」世茂服務執行董事兼總裁葉明杰說。



再以縱向一體化戰略策略，打通住宅、學校、醫院、世集、教育等多種服務業態。在多業態並行的基礎上，世茂服務又提出了集中化戰略策略，做強杭州、武漢、西安、天津、福州五大中心城市公司。以杭州為例，繼合作浙大新宇、近湖物業後，再次牽手野風物業，進一步提升在杭州市場的密度與濃度，提升單市場的綜合能力。



至於更新戰略策略，是世茂服務在投後一體化管理的最後階段，對組織能力和管理機制再升級，對細分專業能力再提升，項目拓展聯動機制再強化。2020年8月，世茂服務合作浙大新宇，後對浙大新宇實施更新戰略策略，今年5月9日，浙大新宇升級了品牌形象並發佈「宇林校園服務生態」，世茂服務將其定位為中國高校園區服務商，彰顯了世茂服務在高校園區垂直領域深耕，整合優勢資源，賦能企業成長的策略。



城市大管家，重點推進四大業務

作為探索服務邊界、體現綜合服務能力的代表，城市服務被視為物管賽道的新藍海。世茂服務憑藉自身優秀的綜合服務實力切入城市服務，取得快速突破。在今年上半年業績報告中，城市服務首次成為世茂服務四大業務板塊之一，開始嶄露頭角並在全國多地開花結果。2021年上半年，世茂服務城市服務業務營收達1.34億元。



世茂服務將城市服務作為業務增長新戰略引擎，圍繞「城市大管家」角色定位，重點推進城市環境管家、城市空間管家、城市煥新管家、城市智慧管家四大業務。在原有物業管家的基礎上，從服務居民延伸至服務「居民+市民」，從牆內服務至「牆內+牆外」，從單一物業服務，拓展為全場景服務，助力提升城市治理科學化、精細化、智慧化水平，共同打造城市美好未來。



2021年5月以來，世茂服務與深圳深兄環境有限公司（「深兄環境」）和無錫市金沙田科技有限公司（「金沙田科技」）合作，佈局大灣區和長三角兩大重點區域，構建城市服務核心綜合能力。「深兄環境」位列大灣區環衛公司前十，「金沙田科技」位列市政環衛行業全國第六，兩家公司均屬於國家高新技術企業，具有清潔清洗國家一級資質。



此外，世茂服務還與江蘇、福建、貴州、四川、黑龍江等9個地區政府開展合作，目前已落地宿遷市宿城區和哈爾濱市阿城區兩個項目。值得期待的是，未來，世茂服務計劃在成都市溫江區投資設立全國第二總部，深耕城市服務領域。「重點發揮我們在社區治理、城市服務等方面的資源和優勢，為城市提供城市公共物業管理、城市空間經營、智慧社區建設與運營等優質服務，助力中西部區域發展活力及智慧生活新格局。」葉明杰表示。



未來三年，力爭實現五倍增長

近年來，國家一系列利好政策密集出台，世茂服務認為，政策的出台，為物業企業規範經營和行業長期向好發展創造了利好條件。「有利於物業服務行業，尤其是堅持長期主義的物業服務企業健康發展，世茂服務一直堅定看好物業服務賽道，對未來持續有質量、高增長充滿信心。」葉明杰表示。



長期來看，世茂集團和世茂服務一直堅定看好物業服務賽道。作為世茂集團一體兩翼大飛機戰略的重要部分，世茂服務過去三年實現了5倍高速增長，未來三年，世茂集團還將加大力度，支援世茂服務輕資產運營模式的物業服務板塊持續高速發展。



展望未來，世茂服務將堅定戰略，砥礪前行，繼續以「美好生活智造者」為品牌理念，定位中國領先的綜合物業管理和社區生活服務提供商，致力成為中國領先的城市全場景生活服務商。堅持短期與長期目標相互協同，搶抓機遇佈局和深耕綜合物業管理、多元增值服務、智慧城市服務、數字科技業務等四大業務板塊，加快戰略落地執行，快速擴大業務規模，培育新增值引擎，打造持久競爭力，力爭實現未來三年五倍增長的目標。



世茂服務控股有限公司（股份代號：873）

世茂服務成立於2005年，是中國領先的綜合物業管理及社區生活服務提供商。世茂服務是世茂集團「大飛機戰略」重要雙翼之一。世茂服務以「美好生活智造者」為品牌理念，重點佈局長三角、環渤海、海峽與中西部四大核心高能級城市群，截至2021年6月，公司在管面積超1.75億平方米，在管物業超過530項，合約面積2.39億平方米，涵蓋住宅、學校、政府及公共設施、康養中心和醫院、候機室貴賓廳等業態，為近320萬業主和用戶提供綜合物業管理、社區生活服務及非業主增值服務。



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