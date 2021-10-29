Wednesday, 27 October 2021, 19:56 HKT/SGT Share: Bitcoin Latinum (LTNM)在DigiFinex交易所上市，漲幅超過200%

加利福尼亞帕洛阿爾托, 2021年10月27日 - (亞太商訊) - 新一代被保險的、有資產支持的加密貨幣Bitcoin Latinum (LTNM)已正式在DigiFinex（https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/LTNM）交易所上市。在開盤第一個小時內，上漲超過200%。 Bitcoin Latinum 為DigiFinex 成功上市而歡慶的同時，也致謝所有支持該專案的人。



Bitcoin Latinum的主要開發者Monsoon Blockchain宣佈了Bitcoin Latinum 在七個頂級數位資產交易所正式上市的計畫，股票代碼為LTNM。交易所包括：



- DigiFinex

- HitBTC（按交易量計算為40億美元的第五大交易所）

- FMFW（前身為Bitcoin.com，日交易量為33億美元）

- Changelly（日交易量為27.1億美元）

- Changelly Pro、

- Bitmart（日交易量為16億美元）

- XT.com



關於DigiFinex

DigiFinex總部設在新加坡，在全球擁有400多萬用戶，可以被150個國家的用戶訪問。DigiFinex的日交易量約為10億美元，是評級最高的全球加密貨幣交易所之一，提供現貨、杠杆、永久交易和法幣到加密貨幣交易。此外，DigiFinex為其用戶群提供無可比擬的24/7客戶服務。關於DigiFinex的更多資訊，請訪問 https://www.digifinex.com/



關於Bitcoin Latinum

Bitcoin Latinum是作為一種開放架構的加密貨幣技術而建立的，支援海量交易、安全網路和數位資產管理。，Bitcoin Latinum由Monsoon Blockchain基於Bitcoin生態系統。LTNM是一個更綠色、更快速、更安全的Bitcoin版本，並準備對數位交易進行革新。



與其他加密資產不同，LTNM是有保險的，並由現實資產和數字資產支援。它背後的支援方是採用基金模式的，因此基礎資產價值會隨著時間的推移而增加。它通過將80%的交易費存回支援貨幣的資產基金，來加速這種資產支援的基金增長。因此，Bitcoin Latinum被採用得越多，它的資產基金增長得越快，形成了一種自我膨脹的貨幣。在DigiFinex上市充分體現了Bitcoin Latinum基金會對支持可持續加密貨幣生態系統發展的承諾。



Bitcoin Latinum開發了一個高度可擴展的網路，最初將支援每秒10,000次交易和每天數百萬次交易頻次，從而促進零售交易。憑藉其股權證明（PoS）共識方法，Bitcoin Latinum確保網路以較低的交易費用促進每分鐘更多的交易。利用高效的共識機制，Bitcoin Latinum提供了一個比Bitcoin更好的鏈上支付網路，平均交易確認時間為3-5秒。



LTNM是目前最綠色的加密貨幣之一，最近加入了加密貨幣氣候協議。利用其先進的權益證明（PoS）機制，LTNM持有者將獲得獎勵，因為他們持有的硬幣作為抵押品在Bitcoin Latinum網路上進行抵押。這就導致了更少的電力消耗。LTNM將每筆交易的能源消耗降低到只有0.00015千瓦時。



關於Bitcoin Latinum的更多資訊，請訪問 https://BitcoinLatinum.com



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Contact: Kai Okada, Director of Communications

E-mail: Kai.Okada@BitcoinLatinum.com

Website: https://BitcoinLatinum.com/

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Telephone: +1 800-528-0985

SOURCE: Bitcoin Latinum





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