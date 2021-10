王朝舉行一系列秋季糖酒會活動發佈新營銷戰略

香港, 2021年10月27日 - (亞太商訊) - 中國優質葡萄酒生產商王朝酒業集團有限公司(股份代號:828)於10月15日至21日在天津舉行的一系列秋季糖酒會活動,包括參展第105屆全國秋季糖酒商品交易會,舉行秋季「酒先知」葡萄酒主題展、王朝秋糖廠區開放日、國家級技術中心新址落成剪綵儀式、王朝乾白之夜以及王朝乾化葡萄酒、錦邑白蘭地及全球頂級酒同台品鑒會等,獲得經銷商熱烈反應。同時,王朝舉行新營銷模式戰略發佈會,宣佈其新戰略規劃及推出「甘如飴」和「怡色」兩大年輕化系列新產品。

王朝參展第105屆全國秋季糖酒商品交易會

王朝「甘如飴」新品系列

王朝「怡色」新品系列

王朝表示:「王朝自從在去年開展以市場需求為導向的「5+4+N產品戰略」,完成組織架構的升級,今年上半年未經審核綜合收入增長近100%至約1億7,960萬元港元,成績有目共睹。未來,王朝將根據產業發展態勢,加強中低端及年輕端價位產品的佈局,並加強渠道建設,目標於未來3年內佈局終端店10萬家,拓展經銷商1,000家,並大力發展新零售平台,以把握年輕消費市場擴容的契機,力爭在未來3年內實現年銷售額突破10億元人民幣。」



為實現以上提及的3年終端網路建設目標,王朝將致力透過拓展圈層行銷、招商突破和發力新零售渠道等,進一步佈局產品端、渠道端和傳播端的建設。王朝還將持續聚焦京東、天貓、拼多多等傳統電商平台,同時通過微博、小紅書、快手、抖音等新零售平台完成品牌創新、品類創新、機制創新和模式創新,實現品牌傳播,不斷獲取主流消費群體的關注,實現王朝年輕化產品的有效滲透。



另一方面,王朝將從「新」出發,從三方面搶佔年輕消費群體市場。第一是「新」產品,王朝將推出較甜和易飲口感的產品,而包裝將呈現年輕化和中國風;第二是「新」渠道,在堅持廠商端一體的前提下,王朝將持續關注即飲渠道、啤酒渠道、BC端餐飲;第三是「新」價格,新品將更加重視中低端、年輕端價位產品的佈局。此外,王朝亦看準乾白在中國葡萄酒市場的消費量遠低於乾紅,有著極大的增長空間,故此將會大力發展乾白這個王朝的優勢品類。今次新營銷戰略發佈會中,王朝便聚焦入門級產品價格帶,發佈兩大新產品系列「甘如飴」和「怡色」兩大年輕化產品,其中「甘如飴」系列更是主打白葡萄酒,為公司產品年輕化掀開新序幕。



此外,王朝國家級技術中心的天津新址亦剛落成剪綵,該中心自去年獲批設立博士後工作站後,初步正在研究特色玫瑰香酵母的篩選,使王朝葡萄酒更香醇可口。新址的落成有助王朝進一步推進新產品和新工藝研發,集團將更堅定地因應消費者的需求,不斷開拓創新王朝的葡萄酒系列,提供更多特色的產品,並從多元化渠道展示品牌活力,實現品牌及產品年輕化。







話題 Press release summary



部門 食品

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network