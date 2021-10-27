王朝舉行一系列秋季糖酒會活動發佈新營銷戰略



香港, 2021年10月27日 - (亞太商訊) - 中國優質葡萄酒生產商王朝酒業集團有限公司（股份代號：828）於10月15日至21日在天津舉行的一系列秋季糖酒會活動，包括參展第105屆全國秋季糖酒商品交易會，舉行秋季「酒先知」葡萄酒主題展、王朝秋糖廠區開放日、國家級技術中心新址落成剪綵儀式、王朝乾白之夜以及王朝乾化葡萄酒、錦邑白蘭地及全球頂級酒同台品鑒會等，獲得經銷商熱烈反應。同時，王朝舉行新營銷模式戰略發佈會，宣佈其新戰略規劃及推出「甘如飴」和「怡色」兩大年輕化系列新產品。

王朝參展第105屆全國秋季糖酒商品交易會

王朝「甘如飴」新品系列

王朝「怡色」新品系列

王朝表示：「王朝自從在去年開展以市場需求為導向的「5+4+N產品戰略」，完成組織架構的升級，今年上半年未經審核綜合收入增長近100%至約1億7,960萬元港元，成績有目共睹。未來，王朝將根據產業發展態勢，加強中低端及年輕端價位產品的佈局，並加強渠道建設，目標於未來3年內佈局終端店10萬家，拓展經銷商1,000家，並大力發展新零售平台，以把握年輕消費市場擴容的契機，力爭在未來3年內實現年銷售額突破10億元人民幣。」



為實現以上提及的3年終端網路建設目標，王朝將致力透過拓展圈層行銷、招商突破和發力新零售渠道等，進一步佈局產品端、渠道端和傳播端的建設。王朝還將持續聚焦京東、天貓、拼多多等傳統電商平台，同時通過微博、小紅書、快手、抖音等新零售平台完成品牌創新、品類創新、機制創新和模式創新，實現品牌傳播，不斷獲取主流消費群體的關注，實現王朝年輕化產品的有效滲透。



另一方面，王朝將從「新」出發，從三方面搶佔年輕消費群體市場。第一是「新」產品，王朝將推出較甜和易飲口感的產品，而包裝將呈現年輕化和中國風；第二是「新」渠道，在堅持廠商端一體的前提下，王朝將持續關注即飲渠道、啤酒渠道、BC端餐飲；第三是「新」價格，新品將更加重視中低端、年輕端價位產品的佈局。此外，王朝亦看準乾白在中國葡萄酒市場的消費量遠低於乾紅，有著極大的增長空間，故此將會大力發展乾白這個王朝的優勢品類。今次新營銷戰略發佈會中，王朝便聚焦入門級產品價格帶，發佈兩大新產品系列「甘如飴」和「怡色」兩大年輕化產品，其中「甘如飴」系列更是主打白葡萄酒，為公司產品年輕化掀開新序幕。



此外，王朝國家級技術中心的天津新址亦剛落成剪綵，該中心自去年獲批設立博士後工作站後，初步正在研究特色玫瑰香酵母的篩選，使王朝葡萄酒更香醇可口。新址的落成有助王朝進一步推進新產品和新工藝研發，集團將更堅定地因應消費者的需求，不斷開拓創新王朝的葡萄酒系列，提供更多特色的產品，並從多元化渠道展示品牌活力，實現品牌及產品年輕化。







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