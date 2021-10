Tuesday, 26 October 2021, 17:49 HKT/SGT Share: 中信國際電訊CPC成為Check Point首個大中華區託管服務合作夥伴 推出全新TrustCSI™ EDR服務 提供端點偵測及回應解決方案 新服務為企業提供獨特、高效、高性價比的解決方案

實時抵禦複雜網絡威脅,避免因混合工作模式而出現網絡安全缺口和入侵盲點

香港, 2021年10月26日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司(香港交易所股份代號:1883)全資擁有的中信國際電訊(信息技術)有限公司(簡稱「中信國際電訊CPC」),夥拍全球領先網絡安全解決方案供應商Check Point Software Technologies(納斯達克證券交易所股份代號:CHKP),推出TrustCSI™ EDR(Endpoint Detection & Response,端點偵測及回應)服務。

中信國際電訊(信息技術)有限公司香港銷售部總經理陳偉雄(左)與Check Point 香港及台灣技術總監侯嘉俊公佈兩家公司的合作計劃及推出TrustCSI™ EDR(端點偵測及回應)服務

傳統端點保安產品只能阻截部分已知的網絡攻擊。中信國際電訊CPC的託管式端點保安解決方案則能提供全面及最高級別的端點保護,以杜絕安全漏洞和數據洩露。TrustCSI™ EDR 解決方案旨在保護企業及遙距工作的員工,免受當前錯綜複雜的網絡威脅攻擊,並能洞悉安全風險,漏洞威脅與攻擊行為模式,為企業提供防護、偵測和主動回應等功能。



中信國際電訊CPC戰略總裁藍泰來表示:「在企業的基礎設施中,端點依然是最易受到攻擊的其中一環。是次與領先網絡保安解決方案供應商Check Point攜手合作,我們可以為企業部署全面的託管式端點保安服務,方案結合最高級別的數據保安和網絡威脅情報,以及在複雜的接入網關提供安全的遙距通訊。由於能在所有端點迅速偵測到網絡威脅並回應相應行動,因此企業可預防會導致重大損失的數據安全問題。」



保護端點與數據安全

作為全面的端點保安服務,新推出的TrustCSI™ EDR服務主動保護一切現有和新增的端點設備,讓企業免受網絡威脅。隨著企業增加使用遙距辦公室,並擴大採用混合工作模式的員工團隊,這項新服務備有自動修復功能,封閉網絡安全缺口,實時加強網絡安全。透過Check Point的保安軟件背後不斷推送威脅情報,迅速把各類端點威脅減至最低,例如網絡釣魚(phishing)、勒索軟件和惡意軟件。此外,該項服務亦可讓企業的系統管理員更清楚掌握公司伺服器及端點的整體安全狀態。



Check Point大中華區渠道銷售總經理黃海宏指出:「如今,網絡攻擊足以拖垮一間公司的整體業務運作,不僅導致數以百萬港元計的金錢損失,亦會影響公司聲譽。隨著大部分企業採用遙距辦公模式,能否妥善保護遍佈公司內的每個端點尤其重要。TrustCSI™ EDR服務能夠自動偵測及預防網絡威脅,讓企業防患未然,並主動應對網絡保安問題,而並非在遭受攻擊後才進行修復。這能為企業避免嚴重的金錢損失,亦減少故障停工時間。」



TrustCSI™ EDR服務的主要優點包括:



-- 預防網絡攻擊以免造成損害:服務運用新一代防毒(NGAV)、反惡意軟件、反網絡釣魚、沙盒、內容威脅解除與重組等技術,協助企業主動阻止網絡攻擊避免造成任何損害。



-- 實現實時偵測和保護:服務具有備用的行為分析、反勒索軟件、防漏洞及其他技術,企業可以更有效修復由勒索軟件、惡意軟件及無檔案攻擊等各類網絡攻擊造成的影響。全自動化修復功能即使在離線狀態下亦可發揮作用。



-- 改善攻擊偵查和回應:自動產生詳盡的鑑證報告,協助系統管理員和事件回應小組分析系統的健康狀態。透過強大的攻擊診斷功能,事件回應小組可快捷有效地採取相應行動,解決網絡攻擊問題。



-- 利用自動化以增加修復數量:服務根據預設規則,自動對既定事件作出回應行動,阻截或迅速修復特定事件,減低事件回應小組的工作量。



-- 24x7 信息安全運作中心(SOC)託管及監控服務:中信國際電訊CPC的網絡保安專家提供全天候監控及託管服務,以偵測及預防端點遭受的網絡攻擊,並同提作出準確及時的預警。



新推出的TrustCSI™ EDR服務進一步加強中信國際電訊CPC的TrustCSI™威脅偵測及回應服務組合。該服務組合由先進的安全訊息與事件管理(SIEM)技術驅動,為整個企業網絡提供威脅偵測監控,優化回應率以加快威脅偵測和回應速度,並進一步擴展服務能力,保護所有端點。



如欲了解更多有關TrustCSI™ EDR服務的資訊,請瀏覽 https://www.citictel-cpc.com/ZH/HK/Pages/product-services/trustcsi-security-threat-detection-response 。



中信國際電訊CPC簡介

中信國際電訊(信息技術)有限公司(「中信國際電訊CPC」)是中信國際電訊集團有限公司的全資附屬公司(香港交易所股份代號:1883),公司一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案,包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案,為全球跨國企業提供綜合數碼解決方案, 滿足不同行業的ICT服務需求。



憑借「創新‧不斷」的服務理念,中信國際電訊CPC積極利用創新技術,將人工智能、擴增實境、大數據,物聯網和其他尖端新興技術的強大潛力轉化為企業客戶的業務價值,協助客戶透過數碼化發展保持市場領先優勢、業務更具靈活性及成本效益,成為企業推動數碼轉型的重要策略夥伴。



中信國際電訊CPC以「服務在地,連接全球」的優勢,承諾為客戶提供最優質的全球化一站式ICT服務。全球化網絡資源連接超過160個服務據點、18個雲服務中心、30多個數據中心及2個全天候運作的安全運作中心,服務遍佈約160個國家,無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區 。作為香港首個獲得ISO 9001、14001、20000、27001 及27017相關ICT服務認證的供應商之一,公司透過全球化服務佈局,多年不斷深耕各個行業與領域經驗,為企業提供專業的在地服務及交付能力,優質的客戶體驗和服務質量,成為領先的綜合信息智能化服務供應商。



請瀏覽 www.citictel-cpc.com 獲取更多資訊。



關於Check Point Software Technologies Ltd.

Check Point Software Technologies Ltd. 是全球領先的政府與企業網絡安全解決方案供應商。Check Point Infinity 的解決方案組合以領先業界的惡意軟件、勒索軟件與其他攻擊手法攔截率,有效保護企業和公營機構免受第五代網絡攻擊。「Infinity」的三大核心支柱可於各類企業環境中提供全面防護,免受第五代網絡攻擊:專為遙距辦公而研發的 Check Point Harmony、提供自動化雲端防護的 Check Point CloudGuard,以及用於保護網絡邊緣和數據中心的 Check Point Quantum。這些方案均由業界中最全面、最直觀的單點控制保安全管理系統所控制,為超過 10 萬家各種規模的企業提供安全防護。



請瀏覽 www.checkpoint.com 獲取更多資訊。



