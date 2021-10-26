Monday, 25 October 2021, 17:52 HKT/SGT Share: 前三季度綠地集團在複雜環境中實現三穩局面

香港, 2021年10月25日 - (亞太商訊) - 10月25日晚，綠地集團如期發佈2021年第三季度報告。報告顯示，綠地集團圍繞“降負債、穩增長、調結構、提品質”的工作主線，總體保持了“三穩”的發展局面。



第一“穩”是：公司降負債工作穩步推進，取得了階段性成果，總體進度快於央行視窗指導的節點要求。



今年初，綠地負責人曾對外表示，按照央行的視窗指導，公司制定了“三步走”的降負債路線圖和時間表，即：從2020年6月30日起，一年降一檔，到2023年6月30日前全面完成“三條紅線”轉綠目標。早在今年2月，公司現金短債比就已達到央行監管要求，“第一條紅線”比原計劃提前一個季度轉綠。三季度公司繼續壓降有息負債296億元，前三季度共壓降有息負債645億元。至三季度末，公司有息負債餘額2573億元，較去年8月央行提出“三條紅線”監管政策時已累計下降約1309億元，淨負債率已累計下降約80個百分點，接近央行基準線，“第二條紅線”轉綠在即。此外，公司扣除預收賬款後的資產負債率也較年初穩步回落，創下新低。



第二“穩”是：在持續降負債去杠杆的背景下，公司總體仍然實現了平穩發展，主要經濟指標穩中有增，房地產及基建等主要產業穩中有進。



報告顯示，前三季度，公司累計營業收入4268億元，同比增長33%；利潤總額216億元，歸屬于上市公司股東的淨利潤112億元，每股收益0.87元，淨資產收益率12.42%；經營性現金流量淨額491億元，同比增長880%。



房地產業。積極應對行業調控，以現金流管理為核心，狠抓銷售去化、資金回籠、竣工交付“三大攻堅戰”，取得較好成效。銷售去化方面，三季度單季完成合同銷售金額661億元，回款670億元，回款率達到101%；前三季度累計完成合同銷售金額2302億元，同比增長6%，銷售面積1817萬平方米，同比增長3%，回款2136億元，同比增長8%。交付結算方面，前三季度累計完成竣工備案面積1460萬平方米，交付面積1621萬平米，結轉營業收入1496億元。



基建產業。採取有力措施，取得較好業績增長，實現了穩中有進、穩中提質的良好局面。前三季度，完成營業收入2114億元，同比增長44%；新簽合同5457億元，同比增長37%，其中新簽10億元以上重大專案65個（包括100億元級項目2個、50億元級項目2個）。與此同時，項目管理及科技水準不斷提升。年內已獲得魯班獎、詹天佑獎等國家級獎項45項，以及中國鋼結構金獎等多項國家級科技成果。今年8月，綠地大基建集團成功位列“ENR全球承包商250強”第9名，躋身全球行業第一梯隊。



金融、消費等綜合產業。持續推進轉型發展，核心競爭力進一步增強。成功引入外部戰略投資者，股權、債權、資本運作等基礎業務經營有序推進，數位化轉型取得預期成果。積極參與第四屆進博會招展，完成招展面積近2000平方米，涉及51個國家和地區品牌資源。持續提升貿易港發展能級，加快貿易港零售業態輸出，打造進博集市2.0版。克服疫情衝擊，提升酒店業務經營效益，並積極佈局旅遊目的地資源。正式發佈醫療健康品牌“綠地優康”，首發項目“靜安柒彩裡綠地優康醫療健康綜合體”在上海市中心城區成功開業。



第三“穩”是：經過調結構、提品質，公司資產結構、業務結構、經營結構持續優化，品質和效益改善，未來發展的預期穩定，確定性增強。



報告顯示，經過持續降負債去杠杆，綠地的資產結構不斷優化。截至三季度末，公司總資產13943億元，淨資產948億元，在總資產保持穩定的同時，淨資產較年初增長了12%。公司負債中，有息負債占比下降至21%，因房地產預售而形成的合同負債及預收款項占比提升至39%。與此同時，有息負債本身的結構也進一步優化：從產業看，受到重點監管的房地產業有息負債占比下降至60%左右，基建、消費等非房地產業有息負債占比約40%；從週期看，短期借款降至225億元，較年初下降30%，一年內到期的非流動負債降至274億元，較年初下降63%；從來源看，債券占比低於20%，信託等融資不足5%。



今年以來，綠地圍繞戰略主線，著力調整業務結構及經營結構，達到了適度“瘦身”和強基固本的效果，品質和效益進一步提升，為未來發展奠定了基礎。核心是做到了“三個聚焦”：第一，聚焦重點行業。集中資源、集中精力把房地產、基建、金融、消費等業績貢獻大的產業發展好。第二，聚焦重點區域。有進有退，把重心放在有空間、有潛力的成長性地區上。第三，聚焦重點環節。精簡優化組織架構，推動資源向一線傾斜，提高資源使用效率。



綠地控股董事長、總裁張玉良表示，當前，從嚴從緊的調控仍然在持續之中，外部環境的壓力對全行業都是客觀存在的。下一步，綠地將把穩發展、防風險放在更加重要的位置，持續練內功、提品質，夯實加固企業高品質發展的基礎，不斷提升企業發展能級與核心競爭力。一方面，公司將落實好已經制定的路線圖、時間表，繼續推進降負債、去杠杆工作。公司將確保現金短債比及淨負債率指標均達到央行監管要求，儘早實現“兩條紅線”達標轉綠，並推動扣除預收賬款後的資產負債率進一步回落，為全面完成“三條紅線”轉綠降檔目標創造條件。著力加強現金流管理，在風險可控的前提下衝刺年度各項目標任務，確保全年工作平穩收官。另一方面，公司將貫徹新發展理念，全面轉變發展方式，進一步調整優化產業結構和商業模式，使企業發展從依靠杠杆紅利，切實轉變到依靠精准把握市場、創新產品供給、打造精良品質、加強運營管理、提升服務水準、增進產業協同上來。









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