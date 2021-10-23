Friday, 22 October 2021, 19:45 HKT/SGT Share: 首批！興業銀行獲得跨境理財通試點資格

香港, 2021年10月22日 - (亞太商訊) - 近日，中國人民銀行廣州分行、深圳市中心支行及香港金融管理局正式公布「跨境理財通」首批試點備案銀行名單，興業銀行廣州分行、深圳分行和香港分行成為首批入圍試點銀行。



「跨境理財通」業務，是指粵港澳大灣區內地和港澳投資者通過區內銀行體系建立的閉環式資金管道，跨境投資對方銀行銷售的合格投資產品或理財產品，按照購買主體身份分為「南向通」和「北向通」。



據介紹，興業銀行廣州及深圳分行「跨境理財通」業務首批合作銀行爲興業銀行香港分行，通過香港分行為高淨值客戶提供多元化金融服務。即日起，符合資質的粵港澳大灣區個人投資者可通過以下方式參與興業銀行提供的跨境理財通服務：



北向通，即香港投資者在興業銀行香港分行開立匯款賬戶，并在開立後前往興業銀行內地大灣區支行開立投資專戶，通過閉環式資金管道匯入資金購買興業銀行所銷售的北向通理財産品。基于香港投資者權益保護的考慮，在業務初期僅限准入興業理財子公司興銀理財管理發行的，風險等級在R2及以下、產品結構簡單清晰的純固收理財產品。



南向通，即大灣區內地投資者在興業銀行大灣區內地支行開立或指定匯款賬戶作為南向通匯款戶，并在開立後前往興業銀行香港分行開立投資專戶，通過閉環式資金管道匯入資金購買興業銀行香港分行所銷售的南向通投資産品。目前香港分行擬上架産品主要包括國際知名投資機構所管理或發行的中低風險基金、債券等。



「興業銀行將把握機遇，發揮財富管理和跨境金融優勢，加大集團境內外財富管理業務聯動，推動粵港澳地區居民個人跨境投資便利化，持續擦亮『財富銀行』品牌，促進粵港澳地區互聯互通。」興業銀行相關負責人表示。









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