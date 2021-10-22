Thursday, 21 October 2021, 18:20 HKT/SGT Share: 代建行業未來5年滲透率倍增，大行料中原建業(9982.HK)市佔繼續領前

香港, 2021年10月21日 - (亞太商訊) - 內房調控背景持續下，一眾內房紛紛釋出舒緩流動性的大招，而中小型內房對項目管理及代建的需求亦隨之而急增。有大行估算中國代建行業未來5年的滲透率將會由目前的3%，倍增至近9%，並看好具備輕資產代建市場領導優勢的中原建業(9982.HK)未來五年的市場份額將繼續保持於高位。



在土地成本上升及內房競爭加劇的因素推動下，中國房地産項目管理服務行業近年開始進入快車道，而不少中小型開發商亦透過，尋求知名品牌的項目管理服務的代建發展方式，亦成為這些中小型開發商兼顧其流動性及其項目回報能力的其中一個出路。



法巴晨星近日刊發的研報預期，中國代建行業的滲透率將由目前的較低水平（3%至5%），提升至2025年的約9%，而隨着代建行業繼續實現其高速成長及可觀的盈利能力，可預期代建市場亦將迎來一批新力軍進入市場。



不過，研報亦指出，中原建業作為中國領先的輕資產代建公司，於河南省擁有强大影響力，預期公司會受惠於行業未來五年的高速增長。該行亦預期，本身已具備市場領導者地位優勢的中原建業未來五年內的市場份額，仍能夠保持在高位，並預期中原建業能夠維持其可觀的利潤水平。



報告亦認同，中原建業的輕資産業務模式，令該公司成爲受惠於中國房地産成長發展的同時，較為具備防守性的一環。



法巴晨星認為，中原建業於河南的競爭優勢，源於市場對建業品牌的廣泛認可、公司對河南房地産市場的深入了解、公司提供一系列服務的能力、具備龐大人力資源，即設計師、供應商、承包商等，以及能將完成的項目交予同系的物業管理服務公司建業新生活(9983.HK)，確保項目質量於後續的管理階段得以延續等各方面優勢，故提醒應留意市場對中原建業存在相對强勁增長的服務需求。



該行指出，由於中原建業的戰略是，專注保持其在河南代建市場的主導地位，並維持其利潤率，故中原建業本身具備條件去選擇項目，當中包括選擇參與有更好附加價值的項目，而該行亦相信中原建業短期內的利潤率能夠保持穩定。



倘若中原建業成功按其大中原戰略進一步拓展河南以外的項目，法巴晨星將會調升對中原建業的盈利預測。而中原建業若能透過收購省外當地團隊的方式進一步布局鄰近省份，相信會進一步強化其盈利能力。



受到恒大事件的拖累，一眾與內房相關的物管股及代建股估值亦隨大市氣氛回調至相當吸引的水平。以中原建昨日收市價1.25港元，相當於2022年市盈率3.79倍。在中國代建行業未來幾年高速成長的預期，加上其自身輕資產及代建領軍優勢下，難怪法巴晨星首予中原建業(9982.HK）「買入」評級，並給予其合理價3.92港元。





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