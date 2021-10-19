冠君產業信託 「旺．角自各精彩」學生短片創作比賽圓滿結束

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香港, 2021年10月18日 - (亞太商訊) - 持有花園道三號及朗豪坊物業的冠君產業信託（「冠君產業信託」或「信託」）（股份代號：2778）為今年暑假期間舉行的「旺．角自各精彩」學生短片創作比賽舉行頒獎典禮。隨著多媒體技能在日常生活以至工作中日益重要，是次比賽旨在為學生提供一個短片創作的平台，鼓勵他們發揮創意潛能。
|信託舉辦學生短片創作比賽頒獎典禮，評審寄語學生堅持對短片創作的熱情
短片創作比賽反應熱烈，信託收到不少學生的精彩作品，當中不乏原創短劇、音樂影片、動畫等。經過專業評審團的細心評審後，一共選出前五名優勝者。冠軍隊伍獲得總值港幣10,000元的現金獎及朗豪坊現金禮券，以及由信託提供的工作機會。得獎短片的精華片段安排於朗豪坊商場的LED大銀幕上向廣大觀眾播放，體現信託一直以來支持青年發展的方針。
評審團表示很高興看到學生創作的優秀作品，短片的視覺表達、創意、構思概念及訴說故事技巧均十分出色。通過短片的故事創作，評審加深了對年輕一代的了解，認為是次交流非常具意義。另外，他們亦寄語學生堅持對短片創作的熱情，繼續追求夢想。
優勝者在頒獎典禮上表示，他們很高興有機會在旺角的著名地標進行拍攝，捕捉不同的故事，形容這是一次難能可貴的經驗。有賴隊員之間的共同努力，他們能夠展示並與更多人分享自己的原創作品。優勝者為自己的創作意念在比賽中得到高度認可而深感高興。
得獎短片的精華片段：https://youtu.be/c_kGwAvHNts。
有關冠君產業信託（股份代號：2778）
冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢位於香港的地標性物業，並以合資股權形式擁有位於倫敦市中心的 66 Shoe Lane，總樓面面積約 300 萬平方呎，讓投資者可直接投資於優質甲級寫字樓及零售物業。自 2015年起，信託被納入為恒生指數的恒生可持續發展企業基準指數的成份股。
網站：www.championreit.com
話題 Press release summary
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