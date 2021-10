互聯網券商「Longbridge 長橋」正式開啟香港市場運營

Monday, 18 October 2021, 13:02 HKT/SGT Share:

香港, 2021年10月18日 - (亞太商訊) - 致力於提供新一代移動互聯網投資體驗的社交型證券經紀服務商——Longbridge 長橋(「長橋」或「公司」)宣佈,公司旗下港美股證券交易應用程式(「Longbridge」或「App」)即日起正式開啟香港市場運營。

點擊連結或於各大應用市場搜索「Longbridge」可立即下載App https://longbridge.hk/download

即日起至11月5日期間,於長橋App完成開戶、入金後,除可獲得目前市面罕見的 「港美股终生免佣」外,還可輕鬆領取一人一股迪士尼(價值約HK$1,400),優惠及活動受條款及細則約束

由韓國知名創意設計工作室SUPERFICTION所設計, 結合船長及舵手身份的「橋叔(Captain.LEO)」作為企業品牌IP形象

長橋在其個股下的「全景」頁面為用戶提供了超全的「基本面」分析及「供應鏈」功能

即日起至11月5日期間,於Longbridge完成開戶、入金等步驟,即可享有目前市面罕見的「港美股終生免佣」權益 ,還可輕鬆領取以下獎賞 :



1. 開戶:可免費獲得迪士尼股票一股(價值約HK$1,400 )



2. 入金:入金達HK$500,000及以上可免費領取256GB的深灰色iPad mini 6 一部;入金達HK$1,000,000及以上更可免費領取512GB的石墨色iPhone13 Pro 一部



3. 邀請:邀請親友註冊App可免費獲得價值US$ 6的PLTR股票卡一張,該項獎賞不設上限



Longbridge 長橋正式成立於2019年3月,是一間來自新加坡的社交型證券經紀服務商,由東南亞大型綜合金融集團新加坡輝立旗下資本、知名風投機構元璟資本等機構戰略投資,並由來自新加坡和香港的資深金融管理者,以及來自阿里巴巴、字節跳動等國際科技巨頭企業技術專才組成的創始團隊成立推出。



長橋致力於連結完整的資產「發現 → 認知 → 交易」環節,以「極速、極簡、極智、致誠」的極致投資藝術作為品牌價值主張,並透過尖端金融科技為投資者提供「新一代移動互聯網證券服務」,為各層次投資者帶來安全、穩定、豐富、高效的全球投資體驗。



Longbridge長橋香港總裁曾冠杰先生表示,「金融業作為香港經濟中最具戰略價值的行業,已歷經逾一個半世紀的發展脈絡,具有完備的行業生態和專業人才儲備;近年來,香港在金融科技方面蓄意進取的表現亦可圈可點。



長橋希望以香港為新的起點、並立足香港,汲取其深厚的行業積澱、融入自身對金融科技的極致追求,為香港用戶帶來全新的移動互聯網金融服務體驗,也為香港金融科技產業的蓬勃發展盡一份力。」



此次長橋引入了由韓國知名創意設計工作室SUPERFICTION所設計,結合船長及舵手身份的「橋叔(Captain.LEO)」作為企業品牌IP形象,以「橋叔做軍師,人人識投資」作為首次亮相香港市場的品牌宣傳語,寓意著長橋「希望通過打造一個可激發投資靈感、學習投資知識、促成優質交易的平台,來為用戶提供最優、最全的移動證券交易體驗」的產品初心。



香港持牌券商 全球合規佈局

長橋證券(香港)有限公司(中央編號:BPX066)持有香港證監會頒發第1、4、9類牌照,具有提供證券交易、就證券提供意見、提供資產管理的資質,並為聯交所參與者、香港結算參與者。資產安全受監管定期嚴格審查及內外部審計。此外,長橋集團仍在積極進行全球主要金融市場的合規佈局,拓展全球市場。



目前,長橋香港地區用戶可於Longbridge享受一站式港、美股資產投資服務,以及含股票、ETF、REITs、貨幣基金、場外基金在內共五大類、超過 32,000 種可交易金融產品。



備受機構及明星投資人青睞 獲千萬美金級戰略投資

今年6月,長橋宣佈已獲新加坡輝立旗下資本、元璟資本及專注FinTech領域投資的領渢資本等實力雄厚的股東支持,完成達5,000萬美元Pre-A輪融資。同時,長橋還獲得多位明星投資者青睞及注資。



過去兩年內,「Longbridge 長橋」先後獲得香港交易所、華爾街見聞金領帶及智通財經分別頒發「2019年度創新信息商」、「2020年度新銳美港股證券機構」、「2020年度港美股最佳App創新獎」等殊榮。



攜強大互聯網技術基因實現「後動優勢」 全力打造以用戶為中心的生態體系

產品研發方面,長橋著力突破本地互聯網券商市場中尚未滿足的需求點——希望通過為行業注入更多的數據及算法能力,以一個最具科技感、社交感的「移動互聯網券商」的形態亮相香港市場。



同時,長橋秉持著一切以用戶體驗為中心出發,打造以用戶為中心的生態體系。除為用戶提供一個多市場、多投資品類的線上交易平台,長橋亦關注個人用戶在交易中的決策需求,通過打造決策平台,為用戶構建更清晰投資路徑,打通完整的資產「發現 → 認知 → 交易」全鏈路。



除了來自全球Top互聯網企業的產品、研發專才加入之外,長橋還擁有優秀的開源社區活躍貢獻者及開發者、主流框架的核心貢獻者、演算法比賽的獲獎者等專才,分佈於新加坡、香港、新西蘭、中國大陸等8個地區的長橋辦公室。



此外,長橋也正在以新加坡為中心面向全球開放式建立研發團隊。對於前沿工程、技術思想的快速實踐和應用,使得長橋可以持續快速交付,僅2年時間專利數量已經超過了行業內其他大多數先行者。



資產發現方面,長橋重視優質內容的識別和分發,並通過自然語義識別技術對內容做了分層分級,結合用戶興趣、持倉、關注方向等因素做更精準的推薦。2021年第三季度,長橋投資類資訊有效發佈量便已達 137 萬條。同時,長橋亦提供「股票PK」、「選股器」、「股單」等多項功能幫助用戶深度發現資產。



資產認知方面,長橋在其個股下的「全景」頁面為用戶提供了超全的「基本面」分析及「供應鏈」功能。通過專業投資分析工具,以及對各項財務指標實現分析可視化、行業排名化,令用戶更易認知並使用基本面指標內容;同時,透過獨有的「供應鏈」功能,取代過往的證券交易App中的推薦模式,令用戶可像專業投資者一樣一鍵獲取該股票的上下游企業、競爭對手企業等信息,為用戶價值發掘環節進一步增值。



社交是用戶認知個股旅程不可或缺的一部分,更是長橋差異化競爭優勢之一。除完備及創新的分析工具外,長橋還為用戶提供了高質素的投資討論社區平台及內容。在長橋的投資社交平台上,不僅匯集了一眾本地投資高手,更擁有針對炒股新手友好的討論氛圍,以及更強大的財經內容創作平台。



在長橋的創作平台上,創作者還可參與內容生產者激勵計劃,進行課程運營和舉辦線下活動,促進更加友好的投資社交氛圍。



資產交易方面,長橋支持美股盤前盤後交易,以及實時出入金,並支持銀證、eDDA、FPS等方式,大幅提升投資效率;提供了流暢且靈活的孖展服務,普通融資滿足實時額度調整至2.5倍槓桿,提額速度跑贏行業,最快可達「T+0」。



截至目前,長橋已完成近百個版本的迭代,涉及數千功能點。同時,長橋亦透過私有二進制協議、增量數據傳輸、可靠UDP傳輸、推送智能聚合等方案,保證了報價更新的實時性達到行業一流水平,以及客戶端使用的流暢性及穩定性。



儘管互聯網券商市場已經發展多年,但尚有大量需求未被滿足。長橋堅信,只有從用戶的角度出發,基於互聯網海量的數據,為用戶提供更深度的判斷依據和能力,才是真正的互聯網券商基線。



而當前,長橋希望能夠在做好交易的同時,依託長橋更好的雲計算和大數據基礎,在未來持續為用戶提供更加充分的價值投資與趨勢投資判斷空間,提升用戶決策的正確性。



詳情請見:longbridge.hk



關於Longbridge 長橋

Longbridge 長橋正式成立於2019年3月,是一間來自新加坡的社交型證券經紀服務商,由東南亞大型綜合金融集團新加坡輝立旗下資本、知名風投機構元璟資本等機構戰略投資,並由來自新加坡和香港的資深金融管理者,以及來自阿里巴巴、字節跳動等全球Top互聯網企業技術專才組成的創始團隊成立推出。



集團旗下長橋證券(香港)有限公司(中央編號:BPX066)持有香港證監會第1、4、9類牌照。長橋致力於連結完整的資產「發現 → 認知 → 交易」環節,以「極速、極簡、極智、致誠」的極致投資藝術作為價值主張,並透過尖端金融科技為投資者提供新一代移動互聯網證券服務,為各層次投資者帶來安全、穩定、豐富、高效的全球投資體驗。







