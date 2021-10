Friday, 15 October 2021, 07:00 HKT/SGT Share:

來源 Topelia Aust Pty Ltd Topelia Australia 發起 2500 萬美元的 A 輪融資,募集資金用於 COVID-19 ATT Ziverdox 該公司正在從澳大利亞、亞洲和美國的投資者那裡籌集 2500 萬美元。

澳大利亞悉尼, 2021年10月15日 - (亞太商訊) - Topelia Australia 是一家生物技術公司,旨在將一種用於隔離的澳大利亞人的新型 ATT 治療商業化,該公司啟動了一項投資計劃,旨在保留澳大利亞人擁有的發明——同時將治療推廣到世界各地。

Thomas Borody 教授

- Topelia 宣布籌集 2500 萬美元的 A 系列資金,以資助 COVID-19抗病毒三聯療法 (ATT) 的製造和臨床試驗。

- Topelia 已從 Thomas Borody 教授那裡獲得 COVID-19 抗病毒三聯療法的全球獨家專利權。

- Borody 的業績記錄包括對消化性潰瘍和克羅恩病的有效治療、腸道微生物群的重新定植以及 3 種 FDA 批准的市場上的藥物。

- 根據目前的研究,ATT 為 COVID-19 的預防和早期治療提供了一種廉價且醫學上有效的治療方法。

該公司表示:"Topelia 提議在當前的疫苗接種計劃的同時提供 ATT 治療,以治療和接種我們的疫苗以擺脫這種大流行。隨著澳大利亞解除封鎖,世界各國的病例激增,因此快速-至關重要 跟踪安全的早期抗病毒藥物治療套件的生產。



新型抗病毒三聯療法,將被命名為 Ziverdox,包括幾十年來 TGA 批准的具有特殊安全性的藥物。 COVID-19 將與我們共存一段時間,因此甚至已接種疫苗 患有突破性 Covid-19 感染的人可以從 ATT 中受益,以防止長期與 COVID 相關的肺、腦和器官損傷。 ”



該公司表示很高興澳大利亞政府支持早期在家治療。政府最近投資了一種實驗性早期抗病毒候選藥物,如果安全性和臨床研究允許 TGA 批准,該候選藥物可能會在明年初上市。



擬議的 A 輪融資目的

投資將資助:

- 準備提交給 TGA 的文獻資料以獲得批准;

- 證明治療和預防方案有效性的臨床試驗;

- ATT 組件的採購和合規性增強包裝的製造;

- 與 TGA 聯絡以獲得營銷批准,包括 TGA 費用、顧問費、擴大製造和分銷成本;

- 在 TGA 批准後,稱為 Ziverdox 的 ATT 包的產品發布成本。



關於Topelia Aust Pty Ltd

Topelia Australia 的成立基於在消化性潰瘍開創性三聯療法商業化方面的豐富經驗,僅在澳大利亞就挽救了18,000 多人的生命。這項創新還為澳大利亞政府節省了超過 100 億美元的與消化性潰瘍手術和住院相關的醫療費用。 Borody 教授擁有 190 多項專利和申請,3 種 FDA 批准上市的藥物,發表了 300 多篇同行評審論文。 Topelia Australia 擁有新型抗病毒三聯療法的專利權。訪問 https://TopeliaAustralia.com。



媒體聯繫人: Info@TopeliaAustralia.com

投資者聯繫方式: Investor@TopeliaAustralia.com



