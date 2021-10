Monday, 11 October 2021, 15:04 HKT/SGT Share: 國美零售與國美管理訂立管理服務框架協議 深化「家•生活」第二階段戰略實施 全面構建新零售完整生態圈

香港, 2021年10月11日 - (亞太商訊) - 國美零售控股有限公司(香港聯合交易所代號:493.HK,「國美零售」或「公司」,及其子公司,統稱「集團」)今日公佈,公司與控股股東全資擁有的國美管理有限公司(「國美管理」)訂立框架協議,公司將向五家國美管理的附屬公司,包括國美生態科技控股有限公司(「國美家」)、海南海思企業管理有限公司(「共享共建」)、海南貝智企業管理有限公司(「打扮家」)、迅贏投資有限公司(「安迅物流」)及眾買秀(寧波)科技有限公司(「國美窖藏」)(統稱「目標公司」)提供管理服務,服務期自2022年1月1起日至2024年12月31日止,為期三年。



根據框架協議,公司將向目標公司提供但不限於以下管理服務,(i)業務管理服務及改善業務管理方面之培訓;(ii)目標公司僱員培訓,內容有關管理制度、流程、方法及銷售技巧;(iii)招聘經驗豐富人員之服務,以經營業務;(iv)應目標公司要求提供之業務相關培訓、協助及意見或獨立顧問轉介;(v)為目標公司提供意見,以發展及改進其業務以及不時為目標公司及其員工提供最新培訓;(vi)為目標公司於業務過程中將使用之標準商業合約提供建議;及(vii)目標公司與公司不時可能協定之其他服務。



根據框架協議,公司將就為各目標公司提供管理服務收取年度服務費,費用按相關目標公司之綜合年度經營收入的固定累進百分比(介乎1%至3.5%)計算,並按此訂下三年的管理費用總金額最高上限為人民幤28億元。除年度服務費外,於框架協議期間,公司將有權以按零元代價收取股權獎勵,其佔各目標公司截至框架協議最後日期總和最多10%股權。此外,公司亦已獲授目標公司的購股權,可於截至2024年12月31日止三個年度的任何時候在一個或多個情況下行使購股權,以按目標公司於行使時市場估值經協定百分比折扣(介乎40%至50%)的估值收購相關目標公司最多30%股權。當目標公司增加註冊資本或向第三方轉讓股本時,公司將享有優先收購權。



作為中國領先的科技型、體驗型、娛樂態、社交化的家生活科技零售服務商,國美零售在線上、線下、供應鏈、物流、大數據等方面已累積豐富的運營管理經驗。在「家•生活」戰略第二階段,公司聚焦零售業和家服務業,以行業模式創新、技術賦能線上、線下為突破口,建立全鏈路、全模式、全零售的新型商業模型;以娛樂化為核心營銷模式,以優質、低價、服務與科技为核心經營策略,滿足家庭用户生活全方位的消費與服務需求,使家庭用户獲得更優商品、更低價格和更好服務。公司的戰略發展方向亦與國家政策高度契合,在當前國家發展思路逐步向「共同富裕」傾斜、經濟戰略強調「雙循環」發展格局和高質量發展轉變的背景下,宏觀政策對民生與消費的關注已越來越明顯。今年以來,促進新型消費、鼓勵便民惠民、支持鄉村振興、倡導公平競爭等相關政策相繼出台,為公司當前推動深化「家•生活」戰略第二階段提供了持續向好的外部環境。



為了在戰略上形成生態閉環,打造全鏈路、全模式和全零售發展,同時規避經營風險和未來資金投入等問題,國美零售與大股東洽談協商後,雙方決定以託管方式,將目標公司交由公司委託管理。目標公司涵蓋了「一店多能」線下展示場景、家裝、家居、物流配送、酒業等多個家生活業務領域,所在行業與公司戰略業務高度契合,預期可產生較好的協同效應。首先,通過目標公司與公司業務的協同,預計會給公司流量的大幅度提升,同時帶來可觀的營業收入,實現共贏型分配;其次,通過託管目標公司,使公司全鏈路供應鏈最優,通過線上線下融合形成的網格化、數字化,使公司的銷售大額增長、成本進一步降低,從而更好的回饋消費者及供應商,進一步促使公司增加更多的商戶及會員數量,並能夠開拓出更開放的平台生態和資源網絡。



於是次委託管理後,國美零售與目標公司的各項系統將全面打通,實現一體化,讓國美零售由供應鏈主導的公司升級為具備供應鏈能力的平台主導型公司,有利於整體估值的大幅優化及全面提升。與此同時,五家目標公司均處於快速發展的行業賽道上,預期未來將完成既定業績目標。而於委託管理期間,公司除收取委託管理費外,亦享有股權獎勵、30%認股權及優先認股權等多項權益,預計將為公司帶來大幅估值增量。其中於認股權方面,大股東對於本次委託管理的目標公司在未來估值的基礎上給予公司較大的折扣,使得公司在一定條件下有權以極為優惠的價格獲得被委託管理目標公司30%的股權,鎖定數個高增長行業未來發展的高額紅利,並且在一定條件下,公司無償享有超額收益。



此外,框架協議亦將大幅提升公司以低成本高效率獲取流量的能力。公司將通過線上「一店一頁」、線下展廳,本地生活服務等,促使公司與目標公司形成低成本的流量聚集池,使引流成本顯著低於同行業水平。線上線下的打通融合,將使B端供應商避免了因定位不清晰而造成的相互惡性競爭,以及線上線下兩套成本的重複低效支出,實現降本增效。全鏈條優化節省的成本所獲得利潤將在消費者,供應商和零售商之間進行分配,形成共贏格局。展望未來,國美零售將繼續以確實行動打造出國家需要、行業需要、人民需要的新型科技零售消費平台,為廣大社會及股東創造更大價值。







