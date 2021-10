陸慶娛樂公布停止澳門業務運營

香港, 2021年10月11日 - (亞太商訊) - 亞洲高檔會所及娛樂業務經營者陸慶娛樂集團控股有限公司(「陸慶娛樂」或「集團」;股份代號:8052)今天公布停止旗下澳門業務運營。

Cubic Space+ 珠海

集團於過去數年一直在大灣區發展其業務據點。隨著嬌比會所(Cubic Space+)於2019年在中國廣東省珠海開業之後,集團成功制定進軍中國內地市場的策略。此外,集團的香港餐廳經營業務亦表現理想,三個高級中式餐廳品牌均在市場得到正面反應。鑒於新冠疫情的爆發嚴重影響集團在澳門的業務,董事會今天宣布「Club Cubic 澳門」自二零二一年十月八日起停止營運。



根據集團於二零二一年八月刊發的截至二零二一年六月三十日止六個月的中期報告,「Club Cubic 澳門」業務的收益佔集團總收益約17%。董事會強調,集團於珠海及香港的業務仍然正常運作,並將不受影響。



陸慶娛樂執行董事兼董事總經理蔡紹傑先生表示:「自集團成立以來,我們一直對『Club Cubic澳門』感到自豪。儘管告別是傷感的事情,但我們相信,就當前市場環境下,停止旗下澳門業務運營,並將業務重點轉向利潤更高的中國內地市場才符合集團持份者的最佳利益。展望未來,陸慶娛樂將繼續在大灣區內為『Cubic』品牌發掘市場機會,並鞏固我們作為香港領先的高級中式餐飲經營者的地位。」







話題 Press release summary



部門 金融, 食品

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network