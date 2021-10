君聯資本領投豐凱醫療B輪融資

Friday, 8 October 2021, 15:14 HKT/SGT Share:

香港, 2021年10月8日 - (亞太商訊) - 近日,坐落於上海張江國際醫學園區的微創傷循環輔助器械平台企業豐凱醫療(以下簡稱“豐凱”)完成了B輪融資。本輪融資由君聯資本領投,跟投方包括辰德資本、賽富基金、成為創伴以及凱風創投,老股東禮來亞洲基金、開泰投資持續加碼。



本輪融資一方面用於積極推進現有產品的臨床研究,使患者可承擔的跨瓣膜心室輔助裝置早日滿足迫切的臨床需求;另一方面將擴充團隊,加速推進系列產品的並行開發,為高危PCI術中保護、心源性休克救治等提供全面解決方案。



創始人唐智榮先生表示:“跨瓣膜心室輔助裝置此前在國內臨床應用極少,長期處於空白,作為本領域的國內先行者,公司將投入充足資源進行臨床前培訓,確保產品臨床研究的質量,以積累可靠的循證醫學數據。”



君聯資本董事總經理周瑔表示:“心室輔助,尤其是介入式的心室輔助,在國內具有非常巨大的市場前景。以唐總為代表的資深管理團隊,在這個方向耕耘近6年,現已打磨出國內外領先的優秀產品。我們很高興與豐凱醫療形成合作,未來也會與公司長期攜手前行。”



君聯資本長期關注醫療器械、診斷領域的投資,在此領域已有多家所投企業在國內外不同的資本市場成功上市,如金域醫學(603882.SH)、貝瑞基因(000710.SZ)、明德生物(002932.SZ)、Axonics(AXNX)、康眾醫療(688607.SH)、諾輝健康(06606.HK)、Singular Genomics(NASDAQ:OMIC)等,還有浦易生物、瑞萊譜醫療、天星博邁迪、健耕醫藥、星童醫療、國科恒泰、金匙醫學、海萊新創、百心安、禾木、上海澳華、和瑞基因等一系列細分領域龍頭企業。





