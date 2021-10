Thursday, 7 October 2021, 18:49 HKT/SGT Share:

來源 ACT Genomics Holdings Co., Ltd CerbACT Asia剪綵開幕 尖端實驗室在台設立

香港, 2021年10月7日 - (亞太商訊) - ACT Genomics Holdings Co. Ltd.(以下簡稱「行動基因」)今天欣然宣佈,Cerba Research(根特,比利時)和行動基因ACT Genomics合資的 CerbACT Asia識動亞洲生技股份有限公司於2021年9月30日盛大開幕。

CerbACT Asia的開幕式

來自比利時及歐洲各地Cerba Research的嘉賓,以及香港、新加坡、日本與英國等行動基因的同事與海外投資人以線上直播的方式,參與位於台北CerbACT Asia的開幕式,隨著剪綵儀式與尖端實驗室的正式啟用,象徵精準醫學在亞洲拓展新的篇章,期盼能為患者提供更好的療效。



此次雙方戰略結盟,行動基因與Cerba Research均擁有深厚的科學專業知識,支持全球生技和製藥技術的進步,在臨床試驗各階段提升患者的治療成效。其先進的技術和儀器,更是增強為全球客戶服務的能力,包括:



- 尖端流式細胞術技術

- 探索性和組織免疫染色體服務

- 周邊血單核細胞(PBMC)及柔軟組織細胞分離



Cerba Research 執行長 Mario Papillon 評論道:「Cerba Research與行動基因的合作,體現了我司創新文化的歷史傳承。台灣實驗室開幕標誌着更大規模的科研團隊及新設備。憑藉着背後一群經驗豐富的科學家堅定的決心及靈活的思維,以及最頂尖的科技,我們將繼續領導及改變臨床藥物發展的模式,協助客戶在腫瘤科這範疇取得強大的優勢。」



中央研究院院士楊泮池教授到場參與CerbACT Asia開幕剪綵儀式,表示「相信CerbACT Asia將在次世代精準醫療中扮演重要角色,造福亞太、甚至是世界各地的患者。」



台灣精準醫療及分子檢測協會理事長李鍾熙博士也在活動中提到,「CerbACT Asia不僅是一個重要的實驗室,行動基因與Cerba Research結盟更是重大的里程碑,標誌著亞洲與歐洲在醫學上的合作意義。」



CerbACT Asia總經理魏大程博士承諾:「CerbACT Asia將提供高品質的檢測結果,並期許藉由精準醫療改善病患成效。」



行動基因執行長陳華鍵博士表示:「我們很高興和Cerba Research成為合作伙伴,共同在亞洲地區提供更全面的頂尖技術和服務。CerbACT Asia的成立呼應了我們對癌症患者福祉的致力支持,對貢獻社會的熱切承諾,以及對精準醫學的專注與堅持。」



關於CerbACT Asia

一所專注於免疫腫瘤學的卓越技術中心,透過其深厚的生物標記專業知識、應用於研究和臨床開發之策略上,以致力於精準醫療的發展、及推動更優良的病患醫療品質。以流式細胞技術 (FCM)、免疫組織化學染色技術 (IHC)、及周邊血單核細胞 (PBMC) 分離等尖端技術為後盾,加上在亞太地區作為中央實驗室的功能性,CerbACT Asia團隊期望和生技公司、跨國藥廠、政府機構與非政府組織合作,將精準醫療付諸於行動!



關於Cerba Research

Cerba Research是一間領先業界的醫療策略服務公司,主要利用臨床數據與科學技術來幫助藥物開發。我們透過中央實驗室及診斷服務,臨床檢測與生物標記的開發與驗證,來滿足客戶在早期研究及臨床開發之需求。我們與政府機構、非政府組織、跨國藥廠和生技公司齊力合作,一同改變臨床開發的既有型態。Cerba HealthCare包括旗下Cerba Research,在全球的醫療診斷市場均扮演著領頭羊的角色。



關於行動基因

行動基因是亞洲首屈一指提供創新癌症管理方案的專家,在台北、香港、新加坡、東京與威爾斯(英國)設有辦事處。憑藉專業的次世代基因定序技術、美國病理學會(College of American Pathologists, CAP)認證之高規格實驗室、經驗豐富的生物資訊團隊和專有的AI整合系統,為醫療機構的專業人士提供最理想的癌症治療計畫、免疫治療評估、癌症復發和耐藥性監測以及癌症風險評估服務。行動基因的目標,就是將基因付諸行動 (Turn Genomics into Action)。



如有垂詢,請聯絡:

縱橫財經公關顧問有限公司

劉若琪 電話:(852) 2864 4805 電郵:angelus.lau@sprg.com.hk

關鎧琳 電話:(852) 2114 4171 電郵:karen.kwan@sprg.com.hk

何田田 電話:(852) 2114 4916 電郵:doris.ho@sprg.com.hk







話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



ACT Genomics Holdings Co., Ltd July 6, 2021, 16:46 HKT/SGT 行動基因收購MC Diagnostics 正式進軍歐洲精準醫療市場 更多新闻 >>