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Thursday, 7 October 2021, 18:14 HKT/SGT
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來源 Ev Dynamics (Holdings) Limited
科軒動力12米電動巴士通過歐洲認證

香港, 2021年10月7日 - (亞太商訊)  - 新能源汽車及綜合技術解決方案供應商科軒動力（控股）有限公司（「公司」；股份代號：476，連同其附屬公司，統稱「科軒動力」或「集團」）今天宣佈，其12米電動巴士車型已通過歐洲經濟委員會的整車型號認證(WVTA)及新能源巴士能耗標準循環測試(E-SORT)，為公司進軍歐洲市場奠定穩固基礎。公司的12米電動巴士目前正在送往德國慕尼黑途中，稍後將向歐洲客戶展示及供其測試。

能源效益優越、電池容量大的科軒動力12米電動巴士，即將在慕尼黑亮相，向歐洲客戶展示及供其測試

此款高科技車輛經過專門設計，不但車身光潔醒目，其設計及製造亦符合歐洲標準，具有可靠的爬坡性能。

公司將與其戰略夥伴Quantron AG (「Quantron」)（從事城市內電動交通以及地區貨運及客運的德國公司)，以此12米電動巴士車型進軍歐洲市場。

科軒動力行政總裁Miguel Valldecabres Polop表示：「我們很高興在歐洲電動汽車市場推出電動巴士方面邁進一大步。隨著車輛現已通過認證，我們已準備就緒，善用Quantron的業務網絡和經驗，在歐洲推出我們的產品。我們相信這款高性能環保巴士將受到歐洲市場的熱烈歡迎，並成為替代現時行駛中柴油巴士的關鍵解決方案，因此具有巨大的發展潛力。」

科軒動力國際顧問、Quantron行政總裁Michael Perschke表示：「在利好政策和公共交通電氣化的市場趨勢下，我們看到歐洲對電動汽車的需求不斷增長。根據戰略合作夥伴關係，Quantron將專注於產品開發，而科軒動力將負責生產。我們已參與數次公共交通的投標。雙方的合作取得了重大進展，未來將繼續帶來良好的運營效率和強勁的業務增長。」

目前，公司共持有9,157 Quantron的股份，約佔該德國公司經擴大股本14.43%。Quantron已開始向奧地利宜家家居交付電動貨車。

關於科軒動力（控股）有限公司（股份代號：476）
科軒動力（控股）有限公司為新能源商用車的先行者和實踐者、專用客車和新能源客車整車生產商，在新能源平台化電系統及關鍵零部件方面有著堅實的技術基礎，是出行與物流綜合解決方案的供應商。集團在重慶擁有生產基地，並著力開拓中國內地、香港、亞太地區及南美等地的銷售網絡。

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