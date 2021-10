Tuesday, 5 October 2021, 08:01 HKT/SGT Share: 樂氏集團借船出海 開啟國際資本之旅

香港, 2021年10月5日 - (亞太商訊) - 近期,有消息稱,樂氏集團將與港股上市公司中國基建投資(00600.HK)合作開展文化旅遊、康養中心等專案合作。此舉在業內人士看來,與其說是合作,更多的是樂氏家族千年品牌傳承,嫁接資本市場平臺資源,借船出海,開啟國際資本之旅的第一步。



據悉,樂氏集團是一家以文化旅遊,康養中心,中醫藥鋪、養生館及提供中醫保健諮詢為核心業務的企業。樂氏集團通過文化傳播,互聯網醫療,旅遊文化康養等一站式服務方案,助力企業轉型升級,降本增效,提升價值,服務更多顧客。



根據中國基建投資(00600.HK)發佈公告內容,中國基建投資將與樂氏集團開展合作,合作模式包括但不限於:為樂氏集團的連鎖中心提供選址與開發、物業管理服務,或成立合營企業,以合資方式共同投資合作專案,並租賃予營運商。經過雙方的決策管理層審批通過後,雙方簽署正式合作協定。



業內人士認為,儘管中國基建投資具有一定物業投資業務,但其經營業績不佳,股價長期保持極低位元運行,加之業務結構相對較為簡單,不排除樂氏集團後續將有更深一步的資本市場動作。如若能夠登陸港股市場,將有助於樂氏集團更多接近境外資本,助力其打開國際市場。



投資者對這一消息表現積極,公告發佈後首個交易日,中國基建投資股價高開震盪。截至上午收盤,最高錄得14.29%漲幅。





