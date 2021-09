Thursday, 30 September 2021, 18:00 HKT/SGT Share:

來源 Hatten Land Ltd 惠勝置地的子公司 HTPL 與 Frontier 簽署執行協議,在馬來西亞運營至少 1000 台加密貨幣礦機

新加坡, 2021年9月30日 - (亞太商訊) - 新交所凱利板上市的惠勝置地有限公司(“惠勝置地”或“公司”及其子公司統稱為“集團”)今天表示已與蔚鑫數字資產管理有限公司(“Frontier”)簽署合作協議,在該集團位於馬來西亞物業共同運營至少1000台加密貨幣礦機(“加密貨幣挖礦”)分享其所帶來的收益。



惠勝置地的全資子公司—惠勝科技(新加坡)有限公司(“HTPL”)與Frontier簽訂了一份具有約束力的戰略合作和管理協議,加密貨幣礦機從 2021 年第四季開始分階段安裝。 Frontier是一家新加坡公司,該公司目前在新加坡經營超過700台加密貨幣礦機。



惠勝置地最近宣布將重新規劃其在馬六甲的購物商場,用於加密貨幣挖礦和電子商務等數字活動。這些活動將利用馬來西亞現有的基礎設施和較低的能源成本。隨著惠勝置地在購物商場安裝太陽能電池板,成本將會進一步降低,努力將其商業版圖轉變為節能或“綠色”加密貨幣挖礦的樞紐。



惠勝置地及其母公司—惠勝集團是馬六甲領先的房地產開發商。在馬來西亞歷史悠久的旅遊城市馬六甲,經營著六個零售商場,總建築面積超過 600 萬平方英尺,並擁有四家酒店。



根據協議條款,Frontier將在惠勝置地在馬六甲擁有或管理的物業中安裝、運營、管理和維護至少 1000 台加密貨幣礦機。這些礦機將每天 24 小時運營,包括公共假期和周末,最初將開採比特幣(“BTC”),未來將考慮其他加密貨幣。



HTPL 將在扣除運營和管理費用以及應付給加密貨幣礦機所有者的份額後獲得淨額收益。



Frontier 將僅與 HTPL 在馬六甲開展加密貨幣挖礦活動。在馬來西亞境內馬六甲以外的地方,彼此雙方也享有參與於加密貨幣挖礦活動相關的任何商業機會的專有優先合作權。



Frontier 由周永鑫與另外兩名新加坡國立大學(“NUS”)商科在讀本科生共同創立,其暢想是為全球的零售和專業機構開展加密貨幣挖礦提供便捷通道。除了挖礦以外,他們還特別關注區塊鏈生態系統和數字資產發展。 Frontier作為一家快速發展的數字資產管理公司,已成功獲得來自中國大陸、香港和東盟地區投資者的投資。隨著更多的擴張計劃,Frontier 正在尋求在東盟地區建立一個強大的立足點,並為更可持續的加密貨幣開採方式作出貢獻。



惠勝置地最近與新加坡證券交易所主板上市的新加坡緬甸投資有限公司(“SMI”)簽署了一份諒解備忘錄(“MoU”),安裝多達 2000 台礦機。加上該協議,總共將有多達 3000 台礦機在惠勝置地的物業運營。



惠勝集團還與大馬交易所上市公司朝建集團(Nestcon Berhad)簽署了戰略夥伴協議,在馬六甲的一些物業的屋頂安裝太陽能電池板。該舉措將加強惠勝集團可持續發展努力的成果,並幫助該集團在馬六甲開展“綠色”加密貨幣挖礦活動。



惠勝置地執行主席兼董事經理拿督陳俊廷表示:“與 Frontier 簽署執行協議強調了我們致力於在馬六甲向‘綠色’加密貨幣挖礦活動轉型的承諾。我們將藉助 Frontier專業知識和實戰經驗,從馬六甲開始發展加密貨幣挖礦樞紐。



惠勝置地正在重新規劃並利用其龐大的商業版圖,作為包括區塊鏈活動、線上線下商業和可再生能源等在內更廣泛戰略的一部分。我們相信該協議預示著惠勝置地的資產將轉變為區塊鍊和其他數字活動的中心,也將有助於馬六甲的發展和轉型。 ”



關於惠勝置地有限公司



惠勝置地有限公司是馬來西亞領先的房地產發展商之一,專注於綜合住宅、酒店和商業發展。該集團總部位於馬六甲,是馬來西亞領先品牌—惠勝集團的房地產發展臂膀,核心業務為在房地產發展、房地產投資、酒店、零售和教育。



惠勝置地在完成反向收購 VGO 企業後,於2017 年2 月28 日開始在新加坡交易所凱利板上市。欲了解更多信息,請瀏覽 www.hattenland.com.sg



