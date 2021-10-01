Friday, 1 October 2021, 10:00 HKT/SGT Share:

來源 Apollomics, Inc. / Edison Oncology Edison Oncology和冠科美博（Apollomics）宣布EO1001(APL-122) I/IIa 期臨床試驗中首例患者接受治療

中國杭州、美國福斯特市和門洛帕克報導, 2021年10月1日 - (亞太商訊) - Edison Oncology Holding Corp. (Edison Oncology)，一家致力於開發針對癌症的新療法的公司，和冠科美博（Apollomics Inc.），一家致力於發現和開發腫瘤靶向和免疫新藥及其組合療法的創新生物製藥公司，今天宣布，EO1001 (APL-122)已經完成首例患者研究給藥，這是一項在晚期實體瘤患者中進行的 I/IIa 期臨床試驗， EO1001是一款高效不可逆酪氨酸激酶抑製劑 (TKI)，在實驗室研究中已經證實作為單藥對EGFR(ErbB1)、HER2 (ErbB2) 和 HER4 (ErbB4) 有不可逆的抑製作用。



Edison Oncology聯合創始人兼首席執行官Jeffrey Bacha表示，“我們很高興看到我們的首位患者接受了EO1001治療，希望我們在臨床前研究中顯示出的安全性和療效潛力能夠轉化為對癌症患者的臨床獲益。我們的臨床前研究表明，EO1001對EGFR細胞內結構域的多個激活突變有效。我們期待首次人體臨床試驗的結果，我們相信EO1001有潛力解決許多瘤種尚未滿足的醫療需求，包括非小細胞肺癌、乳腺癌和膠質母細胞瘤。”



I/IIa 期臨床試驗將招募最多 50 名患者，由 Senz Oncology Pty Ltd.以服務合同外包的形式在澳大利亞進行。這項首次人體臨床試驗的目的是評估EO1001在轉移性或晚期ErbB-1 (EGFR)、ErbB-2 (HER2) 和/或 ERbB-4 (HER4) 陽性癌症患者中的安全性和耐受性。澳大利亞的幾個臨床研究中心將入組復發性ErbB 陽性實體瘤患者，包括中樞神經系統受累的患者。



冠科美博聯合創始人兼總裁 Sanjeev Redkar 博士補充道，“我們很高興EO1001實現開發過程中的這一重要里程碑，EO1001在我們公司代號為APL-122。在臨床前模型中，APL-122 在 ErbB 陽性腫瘤中表現出活性，以及穿透血腦屏障治療中樞神經系統腫瘤的能力，因此，I/IIa期臨床試驗納入了腦轉移的腫瘤患者。進入人體臨床試驗階段標誌著該前景非常看好的癌症療法邁出了關鍵一步。”



本項臨床試驗的主要研究者，澳大利亞墨爾本Monash Cancer Center 的腫瘤學專家兼臨床研究員 Sophia Frentzas 博士表示：“ErbB 陽性腫瘤代表著一個重要的醫療需求未滿足的患者人群，其中包括對一線靶向治療難治或獲得性耐藥的 HER2（ErbB2）陽性乳腺癌和 EGFR（ErbB1）突變肺癌患者，還包括那些逐漸被證明 ErbB 通路起著重要致癌驅動作用的其它腫瘤（例如多形性膠質母細胞瘤、子宮內膜癌、卵巢癌和膀胱癌等）。ErbB 家族成員之間的串擾和耐藥相關，而中樞神經系統轉移發生率的增長在患者發病和死亡中發揮著重要作用，特別是後者目前可用的靶向治療有限。EO1001 是一種口服、可穿透腦屏障、獨特高效的廣譜 ErbB 抑製劑，我們期待在這項首次人體試驗中探索它的安全性和療效。”



2021年2月9 日，Edison Oncology和冠科美博宣布了一項獨家許可協議，據此冠科美博將在全球（中國大陸、香港和台灣除外）開發和商業化 EO1001 (APL-122)。



關於 APL-122(EO1001)

EO1001是一款不可逆酪氨酸激酶抑製劑 (TKI)，已在實驗室研究中證實作為單藥對 EGFR (ErbB1)、HER2 (ErbB2) 和 HER4 (ErbB4) 的抑製作用。 EO1001 不僅可以抑制 EGFR 細胞內結構域中的突變，如非小細胞肺癌 (NSCLC) 中典型的 T790M、L858R 和 d746-750 突變，以及乳腺癌中的重要的 HER2 (ErbB2) 突變，還能抑製膠質母細胞瘤中典型的 EGFR-突變株 III (EGFRvIII) 突變。在臨床前試驗中，EO1001具有良好的耐受性，並被證明在口服給藥後能夠進入中樞神經系統 (CNS)，在體內實驗中對EGFR-突變株III (EGFRvIII) 突變驅動的腫瘤（包括中樞神經系統惡性腫瘤）具有活性。 EO1001在冠科美博的代號為 APL-122。



關於 Edison Oncology

Edison Oncology 成立於 2018 年，由一個在生命科學行業經驗豐富的團隊創立，致力於抗腫瘤新療法的開發和商業化。 Edison Oncology利用對癌症生物學和癌症藥理學的深入理解，識別和挖掘有潛力克服耐藥性的未開發候選藥物，以改善癌症患者生存結果和生活質量。



關于冠科美博（Apollomics Inc.）

冠科美博（ Apollomics Inc.）是一家創新型生物製藥公司，致力於研發腫瘤靶向和免疫單藥及其組合療法。公司產品管線有多個處於不同開發階段的項目，包括為恢復機體免疫系統識別能力和殺死癌細胞的新型人源化單克隆抗體和針對失控的生長信號通路的靶向療法。公司在中國杭州市、上海市和美國加州福斯特市均有運營實體。欲了解更多信息，請訪問www.apollomicsinc.com。



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