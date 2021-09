Thursday, 30 September 2021, 14:00 HKT/SGT Share:

來源 Motul Motul皇牌潤滑油「300V」慶祝 50 週年金禧紀念

香港, 2021年9月30日 - (亞太商訊) - HONG KONG, 2021年9月30日 - (亞太商訊) - 1971 年,Motul 推出全球第一款 100% 全合成酯類機油「300V」,為當時的機油技術帶來顛覆性的改變,確立市場領導地位。該產品不但為市場注入革命性技術,同時在賽車場上發揮前所未有的穩定性和出色表現,令人喜出望外。踏入 2021 年, Motul 慶祝 300V 推出 50 週年,與大眾一同回顧過去半世紀的輝煌歷程,當中實有賴一眾客戶對品質的堅持,才能令品牌得以在跑賽道內外發光發亮。大家現可利用 #LegendaryPowerRefined 標籤參與慶祝活動,與親朋好友分享對 Motul 品牌的熱愛。





自 1853 年起,Motul 一直致力生產最高品質的機油:當中皇牌產品 300V 為高性能引擎提供動能,並緊貼高端技術的迅速發展,完美體現 Motul的品牌價值和願景。該系列的靈感源自 Motul 的 300 次勝利,採用合成基礎油和酯類添加劑製造,是當時最新的全合成潤滑機油,實現馬力和穩定性的理想協同效應。雖然產品目前亦有在市場上供應,但初時僅為賽車用途而生產。憑著突破性技術 ESTERCore®,300V 即使在極端及長期受壓的情況下,仍可保持穩定表現。產品推出後瞬即享譽國際,被譽為勝利必備的潤滑油。 自 1853 年起,Motul 一直致力生產最高品質的機油:當中皇牌產品 300V 為高性能引擎提供動能,並緊貼高端技術的迅速發展,完美體現 Motul的品牌價值和願景。該系列的靈感源自 Motul 的 300 次勝利,採用合成基礎油和酯類添加劑製造,是當時最新的全合成潤滑機油,實現馬力和穩定性的理想協同效應。雖然產品目前亦有在市場上供應,但初時僅為賽車用途而生產。憑著突破性技術Core®,300V 即使在極端及長期受壓的情況下,仍可保持穩定表現。產品推出後瞬即享譽國際,被譽為勝利必備的潤滑油。

300V 時間線







每款引擎和程式均可搭配最合適的 300V 潤滑油產品,以發揮最佳表現。Motul 致力透過與各方合作,並從不同的國際賽事收集意見,持續改進產品配方,為日常用家呈獻最新的賽車技術。除了300V 之外,Motul 亦為其他汽車組件提供一系列優質產品,包括 8100、H-tech、RBF 、ATF、CVTF 及 DCTF。



展望未來數月,Motul 亞太區分部將與當地頂尖專家合作,親身為 Motul 潤滑油進行測試及評估。大家將可透過社交平台及 Motul 官方頻道,查看專家評論 (請留意 #LegendaryPowerRefined 標籤)。



作為品牌的皇牌產品,300V 推出 50 週年對 Motul 來說是別具意義的里程碑。其成功故事既然以品牌多年來的技術發展作為基礎,Motul 亦承諾會在可見的將來繼續全心全意,在業界技術發展方面保持領先位置。





關於 MOTUL



Motul 是源自法國的世界頂尖品牌,專注透過技術研發、製造及銷售高科技機油 (電單車、汽車和其他車輛) 及潤滑油。品牌提供一系列日常汽車產品,包括 8100、H-tech、RBF 系列、ATF、CVTF 及 DCTF 等,致力保持機器的原始狀態,以發揮最佳表現和穩定性。

150 多年來,Motul 因其產品質量、創新能力和所參與的競爭領域而獲得一致認可,同時也是公認的合成機油專家。 早在 1971 年,Motul 就採用當時只應用在航天科技的酯類技術,推出300V 潤滑油,成為開創 100% 合成機油配方的首家潤滑油製造商。2021 年標誌著 Motul 300V 的 50 週年誕辰。



Motul 是許多廠商和賽車隊的合作夥伴,推動他們在賽車運動中的技術發展。作為車隊的官方供應商,Motul投入了不少資源參加許多國際比賽,包括︰公路賽、技巧賽、耐力賽、超級摩托車賽、摩托車越野賽、汽車越野賽、 GT1世錦賽、利曼24小時耐力賽(汽車和摩托車)、斯帕 24 小時耐力賽、利曼系列賽、Andros Trophy雪地賽、巴黎–達卡拉力賽、鈴鹿 8 小時耐力賽、Bol d'Or 和Daytona 200 英里摩托車賽。



MOTUL Asia Pacific Pte. Ltd

1A International Business Park, #06-03

Singapore 609933

www.motul.com



如欲了解更多,請透過電郵 ( pr@motul.com.sg ) 與 Motul 聯絡。



