Wednesday, 29 September 2021, 22:00 HKT/SGT Share:

來源 InvestHK 投資推廣署:政府發布的《香港營商環境報告》介紹香港獨特營商優勢及無限商機

香港, 2021年9月29日 - (亞太商訊) - 投資推廣署今日(九月二十九日)宣布就特區政府本周發布的《香港營商環境報告:優勢獨特 機遇無限》(www.hkeconomy.gov.hk/tc/environment/index.htm)推出一系列宣傳項目。



投資推廣署署長傅仲森

投資推廣署署長傅仲森表示財政司司長陳茂波九月二十七日發表的報告,具體列出香港為世界各地企業所提供的商機;與此同時,報告亦糾正國際投資者因為部份媒體持續的偏頗報導而對香港產生的誤解。



他說:「報告不但清楚闡述了香港作為國際金融、航空、創科、法律和文化中心的各項強大優勢,亦舉出香港眾多具吸引力的商機,讓香港成為有意在亞洲發展業務的跨國公司和企業家一個既可靠且有效的營商據點。」



他續說:「向國際商界講述香港真實情況對我們來說非常重要,我們要讓他們知道在中央政府的支持及『一國兩制』的原則下,香港和在香港營運的企業有光明無限的前景及極佳的商機。」



傅仲森補充:「我們正在跟進的企業包括很多跨國公司和中小企。不少初創企業仍然計劃來港開展業務,藉香港將業務拓展至中國內地和亞洲各地。展望未來,在中央政府持續的支持下,我們看到香港經濟前景是一片光明的。」



投資推廣署十月七日將舉辦一系列全球網上研討會,為世界各地商界提供香港最新商業環境的資訊,以及介紹下周施政報告與商業有關的重要宣布。



請按以下連結瀏覽報告的介紹短片:https://youtu.be/zhSxxEo32l4。



話題 Press release summary



部門 金融, 旅游观光, 业务, 本地, Government

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network