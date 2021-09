Tuesday, 28 September 2021, 18:40 HKT/SGT Share: Monsoon Blockchain為Bitcoin Latinum的下一代加密貨幣生態系統提供動力

加利福尼亞帕洛阿爾托, 2021年9月28日 - (亞太商訊) - 位於加州帕洛阿爾托的創新區塊鏈公司Monsoon Blockchain Corporation 宣佈正式推出為Bitcoin Latinum ( https://bitcoinlatinum.com/ ) 提供動力的下一代數位加密貨幣生態系統。Bitcoin Latinum是一種有保險、有資產支持的加密貨幣。在Bitcoin的基礎上,Bitcoin Latinum更環保、更快速、更安全,並不斷對數位交易推出革新。Monsoon Blockchain代表Bitcoin Latinum基金會,是Bitcoin Latinum生態的主要開發者。



Bitcoin Latinum是基於開放架構的加密貨幣技術而建立的。它能夠處理海量交易、具備安全性和數位資產管理功能。Monsoon Blockchain發佈了Bitcoin Latinum的官方特徵、差異化因素和主要優勢,包括以下幾個方面。



交易量更大



Bitcoin Latinum提供了一個高度可擴展的網路,最初將支援每秒10,000次交易和每天數百萬次交易,以促進零售交易。它具備可擴展的架構,支援增加交易率,從而滿足需求。憑藉其獨特的股權證明共識機制,Bitcoin Latinum確保網路以較低的交易費用促進每分鐘更多的交易。



降低交易成本



Bitcoin Latinum將傳統比特幣交易的成本從平均每筆交易的多美元降低到只有幾美分,2021年每筆交易的平均費用為0.1美元。這是通過各種機制實現的,包括高能效的共識協定,批准的節點配置,高性能的節點互連,以及更短的確認時間。



更快的速度



利用高效的共識機制,Bitcoin Latinum提供了一個比Bitcoin更好的鏈上支付網路,平均交易確認時間為3-5秒,從而減少了交易負荷,並增加了交易量。



更加綠色、節能



Bitcoin Latinum使用高級版本的權益證明(PoS)機制來應對基於工作證明(PoW)的網路的固有問題。PoS使LTNM持有者能夠通過持有他們的硬幣作為抵押品在Bitcoin Latinum網路上進行抵押獲得獎勵。這導致了更少的電力消耗。現行的代幣,如比特幣,每筆交易需要高達885+千瓦時,乙太坊需要102+千瓦時的能源消耗,而Bitcoin Latinum則將每筆交易的能耗降低到只有0.00015千瓦時。



有保險和資產支持



與其他現有的加密貨幣不同,Bitcoin Latinum是一種有資產支持的加密貨幣,並且正在努力成為世界上最大的保險數位資產。它的資產支援是以基金模式持有的,因此基礎資產價值隨著時間的推移而增加。它通過將80%的交易費存回支援該貨幣的資產基金來加速這種資產支援基金的增長。因此,Bitcoin Latinum被採用得越多,它的資產基金增長得越快,創造了一個自我增值的貨幣。



社區管理



Bitcoin Latinum使用代議制政府模式,在其生態系統中實現民主。這是通過允許社區成員通過賭注模式參與協定的治理機制來實現的。其目標是保護Bitcoin Latinum免受51%的攻擊,這些攻擊往往暴露了許多現有協議的潛在殘缺缺陷。



作為第一個採用者,Monsoon Blockchain將利用Bitcoin Latinum開發強大的區塊鏈技術和商業解決方案,此外還為全球的公司和組織進行資產數位化和上市。最初服務的行業將是遊戲、金融服務、電信、媒體和娛樂,以及雲和資料存儲。Monsoon Blockchain正在促進Bitcoin Latinum於2021年在公共交易所推出。



作為Monsoon Blockchain進一步大規模採用Bitcoin Latinum的戰略計畫的基石,該公司一直在與企業建立全球夥伴關係,這些企業將在其零售交易中整合該代幣。Bitcoin Latinum和Monsoon的區塊鏈生態系統的大量採用已經發生,重點是保險、娛樂、遊戲和資料存儲實體。



全球採用加密貨幣用於零售交易的情況一直在穩步增加。在2021年的四個月內,全球加密貨幣用戶群從1億人增加到2億人。大公司已經注意到了。大型連鎖餐廳、電影院和零售購物網站已經開始測試並接受加密貨幣的支付。



在過去的兩年裡,購買加密貨幣的便利性大大增加。大型線上支付服務現在允許其數以億計的用戶購買和出售加密貨幣。據報導,在銀行支付領域,位於南亞的大型銀行已經開始與一個中央銀行聯盟合作,測試數位貨幣的跨境支付系統。



季風區塊鏈公司的首席執行官和創始人Donald Basile博士是Fusion-IO公司的前首席執行官,該公司以在主要金融機構和全球IT巨頭實施雲系統中發揮重要作用而聞名。



Basile博士也是Roman DBDR的聯合首席執行官和主席,該公司是一家特殊目的的收購公司,在2020年11月的首次公開募股中籌集了2.36億美元。Roman DBDR宣佈與CompoSecure公司合併,後者是高級支付卡的先驅,其客戶包括一些世界上最大的金融機構。兩家公司的合併將創造出約12億美元的綜合企業價值。CompoSecure不久將發佈其新的加密貨幣冷存儲解決方案Arculus,允許使用者在最先進的金屬支付卡上安全、可靠地存儲和管理他們的數位資產。



關於Bitcoin Latinum的更多資訊,請訪問 https://bitcoinlatinum.com/



