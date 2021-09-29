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來源 KPMG 畢馬威預測2021年香港IPO市場集資額將創年度新高

香港, 2021年9月28日 - (亞太商訊) - 香港IPO市場依然活躍，截至第三季度末超過200家公司正尋求在港申請上市。畢馬威預測，香港2021年全年募資金額或創歷史新高，達到港幣5,000億元。



畢馬威發佈的《中國內地和香港IPO市場2021年前三季度回顧》顯示，縱觀全球市場，2021年前三季度的募資總額達到3,300億美元，增至5年最高。美股、港股和A股市場繼續引領全球市場，截至2021年第三季度末募資總額達2,114億美元。



畢馬威中國資本市場主管合夥人劉國賢表示：「在主要經濟體環境改善和流動性充裕的情況下，市場氣氛保持強勢。目前美股、港股和A股市場有著充裕的上市申請數量，預計今年餘下時間全球IPO市場仍將保持活躍。」



年初至今上海證券交易所在全球五大證券交易所中以IPO募集資金計排名第三，而香港交易所以 357億美元緊隨其後，位列第四。科技、媒體及電訊業、工業市場和醫療保健及生命科學仍然是全球IPO市場的關鍵驅動力，佔美國、香港和A股市場募資總額69%以上。



在中國內地，由於科創板和創業板仍然受追捧，A股IPO市場在2021年前三季度的募資金額創下歷史新高，上市宗數合計382宗，募資總額達人民幣4,089億元。畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌續稱：「深化新三板改革及設立主要為創新性中小企服務的北京證券交易所，展現了中國持續完善內地多層次資本市場的決心。」



香港IPO市場首三季度募資總額創同期歷史新高，上市宗數合計73宗，共募集資金港幣2,885億元。內地科技公司繼續佔主流 — 以募資金額計，前十大IPO中，有四家來自此類公司。隨著中國內地的新經濟公司相繼選擇在香港上市，畢馬威預計，在2021年，香港將繼續成為這些公司的首選上市地之列。



畢馬威中國香港區新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀表示：「剛刊發有關引入SPAC上市機制的市場諮詢彰顯了交易所為增強香港資本市場的競爭力和吸引力所作出的持續努力。即將在港推行的SPAC機制有望成為吸引中國及其他地區高速增長、創新及新經濟企業的籌資管道。」



香港繼續成為中概股的回歸首選。年內，兩家在美上市的內地電動汽車製造商完成在香港的雙重主要上市，共募集資金港幣295億元，佔2021年前三季度募資總額的10%。中概股來港上市有助擴大投資者基礎、降低市場風險，預期將有更多在美國上市的內地公司赴港上市。



自2018年實施新上市規則以來，香港生物科技板塊已快速擴張。在生物科技板塊，市場氛圍暢旺，投資者興趣高漲。截至9月22日，共有56家醫療保健或生命科學企業正在申請上市，其中27家是尚未盈利的生物科技企業。



*備註：相關分析基於截至2021年9月22日的數據



畢馬威發佈的《中國內地和香港IPO市場2021年前三季度回顧》

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